Madagascar: Des jeunes s'essoufflent dans le sous-emploi

Chaque année, près de cinq cent mille jeunes diplômés issus des universités et grandes écoles arrivent sur le marché du travail à Madagascar. Pourtant, seuls trois cent quarante mille postes y sont disponibles, selon la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Florent Soatiana Bety Léonne, à l'occasion d'une cérémonie de lancement de la création de la plateforme numérique pour l'emploi, tenue vendredi dernier aux 67 ha. Un écart important se trouve entre l'offre et la demande d'emploi.

Pour y remédier, le ministère a lancé une nouvelle plateforme numérique baptisée « E-ZahAsa ». Ce nouvel outil vise à centraliser les offres d'emploi de tous les secteurs et à faciliter la mise en relation entre recruteurs et candidats. Développé en collaboration avec de jeunes talents malgaches, il bénéficie ainsi d'un solide ancrage local.

« Cette initiative vise également à proposer des services complémentaires, notamment des informations sur les concours, l'actualité du marché du travail, des formations ainsi que des opportunités de reconversion professionnelle », a précisé la ministre. Elle a indiqué que la plateforme sera pleinement opérationnelle d'ici six mois et accessible à un large public, dont les demandeurs d'emploi, étudiants à la recherche de stages, entreprises en quête de personnel, ou encore professionnels souhaitant évoluer ou changer de carrière.

Les jeunes sont les principaux bénéficiaires de ce projet, puisque 70 % des personnes sans emploi sont des jeunes. Les avantages attendus sont multiples. Parmi eux figurent la centralisation des données par l'administration publique, une couverture nationale permettant un accès élargi aux opportunités, l'amélioration de la collecte d'informations pour l'élaboration de politiques efficaces de lutte contre le chômage, ainsi qu'un lien direct entre employeurs et candidats.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La plateforme entend également promouvoir l'inclusion sociale et l'égalité d'accès aux offres, garantir la transparence et la fiabilité des informations, encourager l'entrepreneuriat et s'inscrire dans les Objectifs de développement durable (ODD).