Sénégal: Le centre de santé de Colobane doté d'un service d'imagerie médicale

Dakar — Le centre de santé Adja Seynabou Wade de Colobane, à Dakar, vient de se doter d'un service de diagnostic et d'imagerie médicale flambant neuf, dont l'ambition est de favoriser un plus grand accès des populations concernées aux infrastructures et services sanitaires.

La nouvelle infrastructure, dont les travaux avaient démarré en octobre 2024, a été inaugurée ce week-end, et témoigne de l'importance que les autorités accordent à la santé des populations, a déclaré le médecin-chef du district sanitaire sud de Dakar, docteur Maty Diouf.

L'inauguration de ce centre de diagnostic et d'imagerie médicale "constitue un facteur déterminant dans l'amélioration de l'offre de soins", a-t-elle ajouté lors de la cérémonie d'inauguration.

Il va contribuer "à relever le niveau du plateau technique médical tout en renforçant la qualité de la prise en charge des usagers", a indiqué le médecin-chef du district sanitaire sud de Dakar.

Maty Diouf a salué l'engagement du maire de Fass-Colobane-Gueule Tapée, Abdou Aziz Paye, pour la réalisation de ce projet, estimant que cet investissement "constitue également une source de motivation pour le personnel soignant".

Selon ce dernier, ce centre de biologie et d'imagerie médicale "n'est pas une simple accumulation d'équipements de haute technologie. Il est le symbole éclatant d'une commune qui a décidé de prendre en main le destin sanitaire de ses populations, de ses enfants comme de ses aînés".

"Il incarne une vision : celle d'une santé publique de proximité, moderne, digne et accessible", a insisté M. Paye.