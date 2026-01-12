Afrique: L'Ethiopie et Starbucks ont discuté de l'expansion du café éthiopien sur les marchés mondiaux

Addis-Abeba — Le gouvernement éthiopien et Starbucks discutent des moyens de promouvoir le café éthiopien sur la scène mondiale.

Le ministre éthiopien de l'Agriculture, Addisu Arega, s'est entretenu avec Roberto Vega Alonso, vice-président de Starbucks, pour discuter du renforcement et du maintien du partenariat de longue date entre l'Éthiopie et la célèbre chaîne de café.

Les échanges ont porté tout particulièrement sur le développement de la présence du café éthiopien sur les marchés mondiaux.

La discussion a notamment abordé la garantie d'un approvisionnement stable en café de spécialité et l'augmentation de la part de café éthiopien utilisée dans les produits Starbucks à l'échelle internationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, le ministre Addisu a précisé : « Nos discussions ont porté sur la sécurisation d'un approvisionnement fiable en café de spécialité et sur la recherche d'un accord permettant d'accroître de manière significative la part et le rôle du café éthiopien dans les recettes de Starbucks. »

Il a ajouté que Starbucks avait réaffirmé son engagement à soutenir davantage les petits producteurs éthiopiens, en favorisant l'amélioration de la production et de la productivité.

Starbucks, plus grand acheteur mondial de café de spécialité, concentre son action en Éthiopie sur l'approvisionnement et les partenariats à long terme.

Selon les données disponibles, ses achats de café éthiopien ont augmenté d'environ 400 % depuis la conclusion d'accords de coopération avec les parties prenantes locales.

L'entreprise s'approvisionne auprès de divers producteurs, notamment les grandes exploitations du MIDROC Investment Group, et commercialise régulièrement du café d'origine unique éthiopienne dans ses magasins à travers le monde, mettant en valeur le patrimoine et les méthodes traditionnelles de torréfaction du pays.

Kraig Kraft, directeur de World Coffee Research pour l'Asie et l'Afrique, avait auparavant souligné la position unique de l'Éthiopie dans l'industrie mondiale du café.

Dans un entretien exclusif à l'ENA, il a déclaré : « Le café éthiopien occupe une place très particulière à l'échelle mondiale.

Berceau du café, l'Éthiopie offre une diversité exceptionnelle et une qualité recherchée par les entreprises et les amateurs de café du monde entier. » Il a ajouté : « Je pense que tout le monde à travers le monde achète du café éthiopien. »

Selon certaines études, plus de cinq millions de foyers éthiopiens dépendent de la culture du café pour leur subsistance.

Kraig a précisé que, malgré la forte demande mondiale et la grande diversité des cafés éthiopiens, des innovations restent nécessaires pour permettre aux producteurs d'accéder plus facilement aux marchés internationaux, tout en soulignant le potentiel prometteur de l'avenir du café éthiopien.

La diplomatie du café éthiopien s'étend également à l'Afrique du Nord.

Le 3 février 2025, des responsables de MUNDO Coffee, marque de café haut de gamme fondée aux Pays-Bas, ont exprimé leur intérêt pour une visite en Éthiopie afin d'explorer une coopération technique avec les exportateurs locaux.

L'ambassadeur éthiopien en Algérie, Muktar Mohamed, a rencontré leurs représentants, qui ont expliqué que leur société importait du café de pays tels que le Vietnam, l'Indonésie, la Côte d'Ivoire et le Brésil pour approvisionner le marché algérien.

Les responsables ont précisé que le café Arabica éthiopien arrivait actuellement en Algérie via des distributeurs européens.

L'ambassadeur Muktar leur a présenté les avantages d'un approvisionnement direct depuis l'Éthiopie, notamment en termes de qualité, de coût et de logistique, en soulignant les options de transport efficaces et les frais réduits proposés par Ethiopian Airlines aux importateurs.

Il a ajouté que ce commerce direct renforcerait le commerce intra-africain et contribuerait au développement du continent, et s'est déclaré prêt à visiter le siège de MUNDO Coffee, proposition favorablement accueillie par la société.

Enfin, l'Autorité éthiopienne du café et du thé a annoncé le 2 mai 2025 que le secteur avait enregistré des résultats remarquables au cours des neuf derniers mois, marquant une étape historique dans les exportations de café.

Les dix principales destinations d'exportation sont actuellement l'Arabie saoudite, l'Allemagne, les États-Unis, la Belgique, la Chine, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, le Japon, l'Italie et la Jordanie.