Ethiopie: Le pays bâtit un récit national partagé pour consolider l'État

Addis-Abeba — L'Éthiopie met en avant la philosophie de l'État « Medemer » pour forger un grand récit national partagé, destiné à unir les citoyens et à orienter le pays vers une prospérité fondée sur une identité commune.

Tesfaye Beljige, chef de file du gouvernement à la Chambre des représentants du peuple, a réaffirmé la détermination de l'Éthiopie à renforcer l'unité nationale et à promouvoir des perspectives communes, lors d'une conférence tenue à Jimma consacrée à l'élaboration de visions nationales partagées.

Intervenant sur le thème « Identité nationale, mémoires collectives et légitimité de l'État : l'expérience éthiopienne et les orientations actuelles », Tesfaye a exposé les piliers stratégiques mis en place par le gouvernement afin d'assurer une stabilité durable.

Dans son allocution, il a rappelé la profondeur historique de l'Éthiopie, soulignant son rôle de berceau ancien de civilisation et son héritage raffiné en matière de gouvernance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également mis en lumière la place centrale du pays sur la scène internationale, en tant que membre fondateur de la Société des Nations et de l'Union africaine.

Tout en saluant la victoire d'Adwa en 1896 comme un symbole universel de liberté et en valorisant la diversité linguistique et culturelle de la nation, il a reconnu que la légitimité de l'État éthiopien a longtemps été confrontée à des défis structurels.

Selon lui, l'identité collective des Éthiopiens s'est construite au fil des siècles à travers les échanges commerciaux, les croyances religieuses, les migrations et une résilience partagée face aux épreuves naturelles.

Le responsable a insisté sur le fait que l'édification d'un État-nation stable et largement accepté demeure un processus en cours, qui requiert l'implication active de l'ensemble des citoyens.

Il a par ailleurs identifié plusieurs entraves historiques au développement du pays, notamment une culture politique rétrograde, des narrations historiques biaisées et une exploitation insuffisante des ressources nationales.

Pour surmonter ces défis persistants, le gouvernement s'appuie sur une feuille de route claire inspirée de la philosophie Medemer, promue par le Premier ministre Abiy Ahmed comme un cadre fédérateur pour la construction de l'État-nation.

Tesfaye a également présenté diverses initiatives en cours visant à apporter des réponses durables, parmi lesquelles la recherche d'un consensus national, la formulation d'un récit unificateur et l'accompagnement d'une transition démocratique fondée sur l'adhésion collective.

Ces actions, a-t-il précisé, ont pour objectif de garantir la souveraineté économique du pays et une prospérité nationale inclusive.

La conférence a rassemblé de hauts responsables, dont Abraham Belay, ministre de l'Irrigation et des Basses terres, Saada Abdurahman, président du Caffee Oromiyaa, ainsi que plusieurs dirigeants fédéraux et régionaux.