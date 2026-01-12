Addis-Abeba — Les dirigeants de l'Union africaine ont insisté sur la nécessité d'une unité renforcée et d'une coopération étroite entre les États membres afin de relever les défis sécuritaires, politiques et économiques auxquels le continent est confronté.

La 51e session ordinaire du Comité des représentants permanents (CRP) de l'UA s'est ouverte aujourd'hui au siège de l'UA à Addis-Abeba.

Organisée sous le thème « Assurer la disponibilité durable de l'eau et un assainissement sûr », la session rassemble les ambassadeurs accrédités auprès de l'Union africaine, les hauts fonctionnaires de la Commission de l'Union africaine et les représentants de divers organes de l'UA afin d'examiner les questions continentales urgentes avant le prochain sommet de l'UA.

S'adressant à la séance d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Mohammed Ali Youssouf, a déclaré que le 39e sommet ordinaire de l'Union africaine se tiendra du 14 au 16 février 2025.

Il a indiqué que le sommet se concentrera principalement sur les défis en matière de paix et de sécurité, en particulier les situations dans l'est de la République démocratique du Congo, au Soudan et en Libye.

« La Commission s'efforcera d'utiliser tous les moyens disponibles pour trouver des solutions », a déclaré M. Youssouf. Il a ajouté : « Le Conseil de paix et de sécurité agira rapidement et de manière dynamique pour faire face aux différentes crises auxquelles nos nations sont confrontées. »

Le président a en outre souligné que l'environnement international actuel est devenu de plus en plus complexe, rendant la solidarité entre les pays africains plus cruciale que jamais.

Il a exhorté les États membres à s'adapter aux réalités actuelles et à renforcer leur dépendance vis-à-vis des ressources nationales tout en préservant les intérêts collectifs.

Le président de la Commission de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, l'ambassadeur Miguel Cesar Domingos Bembe, a fait écho à ces préoccupations, soulignant les conflits persistants et non résolus à travers le continent.

« Des conflits non résolus continuent de ravager des régions telles que l'est de la République démocratique du Congo, le Soudan, la Libye et le Sahel », a déclaré M. Bembe.

Il a également noté que Madagascar avait récemment connu un changement de gouvernement anticonstitutionnel, tandis que le Bénin avait évité de justesse une crise similaire.

M. Bembe a souligné la détermination de la Commission à relever les défis en matière de paix et de sécurité en utilisant tous les mécanismes disponibles, y compris le travail des commissaires, des envoyés spéciaux et du Panel des sages.

« Le Conseil de paix et de sécurité agit avec la rapidité et le dynamisme nécessaires pour répondre rapidement aux différentes crises », a-t-il déclaré.

Il a en outre mis en avant les réformes institutionnelles en cours, en particulier au sein de l'architecture de paix et de sécurité, qui visent à renforcer la stabilité et la résilience à travers le continent.

Évoquant le contexte mondial plus large, M. Bembe a déclaré que la diminution des ressources financières, la hausse des barrières tarifaires et les régimes de visas restrictifs affectaient de plus en plus les pays africains et limitaient la libre circulation des personnes.

Il a appelé les États membres à rester adaptables, à promouvoir l'autosuffisance et à maintenir des partenariats stratégiques, même si les tendances mondiales s'orientent vers le protectionnisme et l'unilatéralisme.

Les délégués devraient examiner l'ordre du jour au cours des quinze prochains jours, la Commission de l'Union africaine fournissant un soutien technique et administratif tout au long du processus.