Ethiopie: Le premier ministre Abiy a évalué les réformes et améliorations des services de l'immigration et de la citoyenneté

Le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué, ce jour, une visite aux services de l'immigration et de la citoyenneté afin de constater l'état d'avancement des réformes d'envergure engagées pour moderniser la fourniture des services et renforcer les infrastructures institutionnelles.

Les services de l'immigration et de la citoyenneté (ICS) ont lancé plusieurs initiatives de transformation majeures visant à simplifier les procédures et à améliorer l'expérience des citoyens ainsi que des voyageurs internationaux.