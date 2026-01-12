Sénégal: Ressources minières et gazières - Alioune Sarr souligne l'urgence d'exploiter les gisements de la région de Thiès

Thiès — Le maire de la commune de Notto Diobasse, Alioune Sarr, a souligné l'urgence d'exploiter les gisements de pétrole, de gaz et de minerais de la région de Thiès, pour créer des pôles industriels et pétrochimiques majeurs en Afrique de l'Ouest.

"Nous avons une découverte de gisement extrêmement important en gaz et en pétrole, dans un département où les réserves en basalte atteignent les 100 millions de tonnes", a affirmé Alioune Sarr, samedi, lors d'un panel tenu à Thiès sous le thème "Industrialisation et développent local de Thiès".

Il s'étonne de ce qu'un département où les réserves en attapulgite atteignent plus de 40 millions de tonnes, et qui abrite un Port et un Aéroport, n'exploite pas ce potentiel au service de sa population.

"C'est pourquoi nous avons identifié des projets agro-industriels à travers une alliance entre le secteur privé national, les collectivités locales, mais aussi l'État du Sénégal, pour qu'ensemble ce [nous construisions] ce partenariat", a expliqué M. Sarr.

"Nous avons parlé du pôle pétrochimique de Thiès, qui peut être un pôle africain, sous-régional, parce qu'à partir des réserves trouvées en gaz et en pétrole à Cayar, mais également à Saint-Louis, poursuit-il, Thiès peut se positionner comme un pôle pétrochimique majeur en Afrique de l'Ouest".

Il préconise l'installation d'un pôle industriel qui créera des centaines de milliers d'emplois mais surtout qui va dispenser des formations à des millions de jeunes Sénégalais.

"Nous avons plus de 40 millions de tonnes d'attapulgite, un minerai [utilisé dans] la cosmétique, la pharmacie, l'industrie pétrolière, les litières animales", a indiqué M. Sarr.

Pour lui, "il n'est pas acceptable que le Sénégal continue à importer ces produits-là qui sont transformés et qui génèrent de la valeur ajoutée".

Il a insisté sur les opportunités de création de milliers d'emplois, grâce à la formation de la jeunesse thièssoise et sénégalaise, de manière générale.

La commune de Notto Diobasse s'est positionnée comme un précurseur, en lançant, en partenariat avec l'État, un domaine industriel, qui est aujourd'hui dans sa phase de mise en œuvre, après avoir été voté par le conseil municipal, pour créer "des dizaines de milliers d'emplois dont notre jeunesse a besoin".