Ile Maurice: Neuf mois à la tête de Quatre-Bornes - Bilan, actions et vision d'avenir

Bryan Kennoo dresse un premier état des lieux de son mandat. Dans un contexte marqué par des contraintes budgétaires, des attentes citoyennes élevées et des défis urbains persistants, il revient sur les actions engagées, les promesses tenues et les projets structurants en cours. De la relance des activités culturelles et sportives à l'amélioration des infrastructures, en passant par la propreté urbaine, la gouvernance et la proximité avec les habitants, cet entretien offre un regard direct sur la dynamique municipale actuelle et trace les perspectives pour les mois à venir, avec une ambition affirmée : redonner à Quatre-Bornes son identité de ville des fleurs, moderne, inclusive et tournée vers l'avenir.

Neuf mois après votre entrée en fonction, quel bilan concret dressez-vous de votre mandat ?

Je tiens d'abord à remercier le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, le ministre Dr Arvin Boolell, le Chief Government Whip Hon. Stéphanie Anquetil ainsi que le Deputy Speaker Veda Baloomoody pour la confiance et l'opportunité qui m'ont été accordées d'exercer comme premier magistrat de la ville des fleurs.

Avec l'appui de l'administration municipale, dirigée par le Chief Executive de la mairie de Quatre-Bornes et les chefs de département, je peux affirmer que le conseil a réalisé de nombreux travaux et relancé plusieurs activités, et ce malgré un budget restreint. Ma priorité a toujours été et restera les habitants de la ville. La mairie a également relancé, en 2025, les excursions pour les enfants fréquentant les écoles municipales, une initiative très attendue par les parents et les enseignants.

Quelles promesses faites durant la campagne ont déjà été tenues, et lesquelles restent à réaliser ?

Je suis quelqu'un de très à l'écoute et je maintiens une proximité constante avec les habitants. Ce travail de terrain ne se fait pas seul : mon adjoint et l'ensemble des conseillers municipaux sont pleinement engagés.

Parmi les promesses déjà tenues figure le nettoyage des drains, notamment dans les zones régulièrement touchées par les inondations. Je me souviens m'être rendu à l'avenue De La Faye, à Belle-Rose, lors d'une opération de nettoyage : la terre accumulée depuis le cyclone Belal y était encore présente.

Nous avons également effectué de nombreuses visites de sites dans tous les centres municipaux, et leur remise en état est en cours. Sur le plan culturel, nous avons relancé la dynamique de la ville avec la célébration du Music Day le 20 juin. La Divali Night organisée à Tribeca et à La Source, en collaboration avec la Voice of Hindu, a été un franc succès, tout comme les célébrations de Noël et le Christmas Carol.

En matière d'infrastructures, des travaux de renforcement des slabs sont en cours à l'avenue Sir Guy Forget et seront étendus à d'autres régions de la ville. L'installation de lampadaires se fait de manière régulière afin d'améliorer l'éclairage public. Le sport occupe également une place importante, avec l'organisation de compétitions de scrabble, de football et de badminton. Les Jeux intervilles, organisés presque chaque week-end, ont été relancés après une interruption de près de dix ans. En seulement sept mois, beaucoup de choses ont été accomplies.

Quel est le changement le plus visible pour les habitants depuis votre élection ?

L'amélioration de l'éclairage public est sans doute le changement le plus visible. Je reçois de nombreuses doléances concernant les lampadaires défectueux. Le conseil a récemment acquis des ampoules qui ont été installées dans plusieurs quartiers. Les habitants attendaient ces améliorations depuis plusieurs années, mais aucune action concrète n'avait été entreprise par l'ancien conseil.

Quels projets majeurs ont été lancés ou débloqués ?

Le nettoyage des drains demeure une priorité, notamment dans les régions de Sodnac et de La Louise, souvent touchées par les inondations. Une équipe de la santé publique de la mairie intervient régulièrement pour nettoyer les drains, les rivières et les cours d'eau. Nous avons reçu Rs 4 millions du gouvernement pour le nettoyage des drains avant la saison des grosses pluies, et les travaux débuteront prochainement.

Un autre projet majeur est la construction d'un Multipurpose Complex à Guy Rozemont, Candos. Avec le nouveau conseil et le ministre des Collectivités locales, le projet a été entièrement revu afin de respecter le budget de Rs 105 millions.

Le projet de l'Urban Terminal de Quatre-Bornes est également en cours, incluant le marché. Après plusieurs présentations du développeur, ce projet s'annonce comme un véritable bijou pour la ville.

L'aménagement d'une foire permanente à Belle-Rose est un projet qui me tient particulièrement à coeur. Actuellement opérationnelle uniquement le dimanche, cette zone sera développée avec une foire structurée, un jardin pour enfants, des espaces verts et d'autres commodités. Je rappelle que ce projet a été déclenché après une question parlementaire posée le 6 mai 2025 par la députée Stéphanie Anquetil. La mairie prévoit aussi l'achat d'un autobus municipal ainsi que la construction d'un mini-terrain de football à Résidence Père Laval.

Parmi les promesses tenues figure également la remise en état de l'école préprimaire municipale de Résidence Père Laval, dont l'état déplorable avait conduit à plusieurs renvois d'enfants à domicile. Des travaux ont aussi débuté dans les écoles municipales de Belle-Rose et de Bassin.

Comment la municipalité répond-elle aux problèmes de routes, trottoirs et éclairage public ?

La mairie dispose d'un système de doléances via le portail CSU, par e-mail ou par téléphone. Les équipes techniques interviennent généralement dans un délai de trois jours.

Je reçois également les habitants tous les mardis, de 9 heures à midi, afin d'écouter directement leurs préoccupations. Je tiens à saluer le travail de terrain des conseillers municipaux de tous les wards, qui assurent un suivi constant.

Propreté et gestion des déchets : quelles mesures concrètes ?

La mairie assure un service de voirie hebdomadaire, réalisé entièrement par notre main-d'oeuvre interne. Récemment, une collaboration a été établie avec la société de recyclage WeCycle. Un grand conteneur a été installé dans la cour de l'ex-Happy Valley afin de collecter les cartons des commerces, qui seront recyclés au lieu d'être envoyés à Mare-Chicose.

Cette initiative s'inscrit dans la vision du gouvernement visant à réduire le volume de déchets et à généraliser le tri d'ici 2027. Une opération de bulky waste a été organisée en juin dans certaines régions grâce aux fonds gouvernementaux. Une nouvelle opération est prévue pour mars ou avril 2026.

Un projet innovant est également en phase avancée : l'acquisition de quatre tricycles électriques équipés de bacs à ordures, qui circuleront en semaine pour maintenir la propreté de la ville. La mairie fait toutefois face à l'incivisme de certains individus pratiquant le dumping illégal. Je salue la réactivité du département de la santé et plaide personnellement pour un durcissement des lois concernant les terrains et maisons abandonnés.

Quelles solutions face à la congestion routière et au stationnement ?

Avec l'arrivée du métro, la configuration routière de QuatreBornes a profondément changé. Depuis mon élection, plusieurs sessions de travail ont eu lieu avec les autorités concernées, notamment la Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU), afin de revoir les déviations. Les suggestions de la mairie sont à l'étude. Deux projets de parkings à St-Jean ont été complétés et seront bientôt opérationnels. Le terrain de l'ex-Happy Valley a également été mis à disposition pour le stationnement.

Quelles actions en faveur des jeunes, des familles et des personnes âgées ?

La mairie a organisé plusieurs compétitions sportives, dont un tournoi de football U15 en collaboration avec la MFA et l'ONG Partaz Enn Sourir, qui a connu un grand succès. Des tournois de badminton et de scrabble ont également été organisés, avec une représentation prévue aux Jeux intervilles. Des projets de cours gratuits de taïchi, d'haltérophilie et d'autres disciplines sont à l'étude pour janvier 2026.

Les personnes âgées bénéficient des centres sociaux, de cours de yoga et d'aérobic. L'acquisition d'un autobus municipal, très attendue par elles, est en préparation.

La mairie a aussi organisé un tournoi de football interdépartemental, un Sports Day, des journées de dépistage médical et de don de sang. Un Mega Health Day est prévu prochainement, en collaboration avec CANMA.

Transparence et bonne gouvernance : comment les garantir ?

Le comité exécutif siège chaque semaine et toutes les procédures sont strictement respectées. Les décisions sont ensuite ratifiées en conseil municipal, lequel est ouvert au public.

Quelles sont les priorités pour les douze prochains mois ?

Un accord a été conclu avec Tribeca Mall pour la remise en peinture du mur situé en face de Baguette Magique, afin d'embellir ce secteur. Par ailleurs, des discussions sont en cours avec le secteur privé pour l'embellissement des principales entrées de la ville. La digitalisation de nos services est également engagée, notamment pour la réservation des gymnases et des centres sociaux.

J'ai présenté une motion pour la construction d'un abribus digne de ce nom à l'ex-Happy Valley, et j'en attends l'exécution au début de l'année. Nous avons même sollicité le soutien de compagnies privées pour la réalisation de ce projet. Il n'est pas normal que les usagers soient contraints d'attendre le bus debout sur un trottoir, exposés à la pluie ou au soleil. De plus, l'absence d'un bus lay-by adéquat pose problème. La mise en place de cet abribus permettra aux autobus de stationner correctement, sans créer d'embouteillages.

La construction d'un abribus moderne à l'ex-Happy Valley est ainsi prévue, avec l'appui de partenaires privés. Plusieurs événements sportifs et culturels sont également programmés, dont un méga tournoi de Foot 5, des compétitions de pétanque et de carrom, un Quatre-Bornes Trail, ainsi qu'un quiz étudiant. Enfin, une mini-forêt verra le jour à Ébène, la pépinière de Pavillon sera réhabilitée et plusieurs espaces verts feront l'objet de travaux de rénovation.

Où souhaitez-vous voir Quatre-Bornes à la fin de votre mandat ?

Je souhaite voir QuatreBornes retrouver ses lettres de noblesse : une ville des fleurs moderne, durable et inclusive. Une ville d'opportunités pour les jeunes, moteur de développement économique respectueux de l'environnement, tournée vers l'avenir grâce à la modernisation de ses infrastructures. La lutte contre la drogue, la digitalisation des services municipaux et l'entretien constant des infrastructures resteront des priorités.

Mon message aux habitants est clair : je suis à leur disposition chaque jour pour les écouter et agir dans leur intérêt. Je m'engage à servir Quatre-Bornes avec intégrité, transparence et détermination. Je remercie enfin les citoyens pour leur confiance accordée à une jeune équipe de conseillers. Nous sommes là pour deliver the goods.