Sénégal: Vers le lancement cette année de divers programmes communs entre Pékin et Dakar (Ambassadeur de Chine)

Dakar — La Chine et le Sénégal vont lancer cette année divers programmes dans des domaines tels que le sport et la formation, afin d'impulser "une vitalité nouvelle" devant contribuer à moderniser leur coopération, a-t-on appris de l'ambassadeur chinois à Dakar.

"La Chine et le Sénégal lanceront en 2026 divers programmes : + Navigateurs de la Jeunesse +, + Kaléidoscope Culturel + ou encore des ateliers de renforcement de capacités", a notamment annoncé dit Li Zhigang.

Il s'exprimait ainsi dimanche soir lors de la finale de la deuxième édition du tournoi Panda organisé par la Fédération sénégalaise de badminton.

Ces initiatives annoncées visent à "rapprocher les cœurs et à injecter une vitalité nouvelle dans notre marche commune vers la modernisation", a souligné le diplomate chinois.

Evoquant les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) que le Sénégal accueille du 31 octobre au 13 novembre prochain, Li Zhigang a indiqué que son pays collabore activement avec le ministère sénégalais de la Jeunesse et des Sports, le Comité d'organisation de ces olympiades et la ville de Dakar, à travers des dons de matériel, des échanges d'experts et la formation d'athlètes.

Il s'est particulièrement réjoui que le wushu, un art martial originaire de Chine, figure pour la première fois comme discipline officielle à ces Jeux.

"Nous sommes convaincus que ce rendez-vous de la jeunesse fera briller de mille feux l'esprit olympique et l'amitié sino-africaine", a lancé Li Zhigang.

Évoquant le 70ème anniversaire du début des relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique, l'ambassadeur de Chine a affirmé que son pays renforcera sa coopération avec le Sénégal, suivant les "principes de sincérité, de résultats effectifs, d'amitié et de bonne foi".

"Ensemble, nous bâtirons une communauté d'avenir partagé encore plus solide", a insisté Li Zhigang.