Ile Maurice: Patronus brille lors des «WealthBriefing MENA Awards»

Patronus Wealth Privé (DIFC) Limited s'est distinguée à quatre reprises - notamment dans les catégories Asia-Based Private Bank, Private Bank Servicing Clients US$10M-US$50M, Innovative Product or Client Service et Most Innovative Wealth Management Model - lors des WealthBriefing MENA Awards for Excellence 2025 en décembre. Cette reconnaissance, qui met en avant des approches jugées solides en matière de gouvernance, de qualité de service et d'innovation, intervient un peu plus d'un an après l'obtention par Patronus de sa licence bancaire complète auprès de la Banque de Maurice, en février 2024.

Au cours de l'année écoulée, l'institution a connu une montée en puissance rapide, atteignant près de USD 1 milliard d'actifs en conservation. Cette progression s'est appuyée sur des partenariats avec des acteurs institutionnels internationaux, dont BNY Mellon et Euroclear, notamment pour la conservation des actifs et le règlement des opérations.

Fondée par Romesh Atapattu et Nikhilesh Pawar, deux professionnels formés en Suisse cumulant plus de 50 ans d'expérience dans la banque privée, Patronus a développé un modèle centré sur le conseil et la relation à long terme avec les clients. La banque s'adresse à différents profils patrimoniaux, allant des patrimoines émergents aux grandes fortunes et family offices, avec une organisation conçue pour répondre aux enjeux de structuration, de transmission et de gestion transfrontalière.

Nikhilesh Pawar a souligné la portée de cette reconnaissance : «Être la seule institution récompensée dans quatre catégories prouve que la banque relationnelle globale produit des résultats. Nous servons différents profils de clients: à partir de USD 100 000 pour les clients professionnels (Patronus Prime), USD 400 000 pour les clients aisés (Patronus Prestige) jusqu'aux personnes à très grande fortune et family offices à partir de USD 50 millions (Patronus Privé). Le tout, avec la même intensité relationnelle et un dispositif de services adapté. Pour les sociétés de gestion, cela signifie qu'il est possible d'accompagner l'ensemble de leur clientèle à travers une relation bancaire unique.»

Cette reconnaissance participe à la consolidation de Maurice comme centre financier international capable de répondre aux exigences des standards internationaux en matière de gestion de patrimoine.