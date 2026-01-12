Madagascar: Rugby à XV/Elite fédérale 2 - Le SC Besarety arrache sa première victoire

Le Sporting Club de Besarety a signé un succès précieux dimanche au stade Makis Andohatapenaka. Au terme d'un match âpre et longtemps indécis, comptant pour la troisième journée du championnat de Madagascar Élite fédérale 2, les rugbymen de Besarety se sont imposés 25-21 face à l'US Ikopa.

Le coup d'envoi a été donné à 10 h 54, avec une entame à l'avantage du SC Besarety, qui s'est installé dans les 20 mètres adverses durant les premières minutes. Solide, la défense d'Andohatapenaka a contenu l'orage avant de répondre par une première offensive sur le flanc gauche. Une pénalité manquée par l'US Ikopa, gênée par un vent violent, a maintenu le score vierge après huit minutes.

Le match a débuté à 10 h 54 avec une entame favorable au SC Besarety, rapidement installé dans les 20 mètres adverses. Bien en place, la défense d'Andohatapenaka a toutefois résisté avant de réagir par une première attaque sur l'aile gauche. Une pénalité manquée par l'US Ikopa, perturbée par un vent soutenu, a laissé le tableau d'affichage inchangé après huit minutes de jeu.

Rappel de bonne conduite

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après une première occasion manquée à la 10e, l'US Ikopa a ouvert le score sur une pénalité de 35 mètres (12e, 3-0), avant de confirmer sa domination par un essai à la 20e minute (10-0).

Ancien pensionnaire de l'Élite fédérale 1, Ikopa contrôlait la possession, mais Besarety n'a jamais lâché prise. Trois pénalités successives, malgré un carton jaune infligé à son numéro 6, ont permis au SCB de revenir au score puis de passer devant juste avant la pause, 12-10.

Au retour des vestiaires à 11 h 46, Ikopa a montré un tout autre visage. Un drop réussi à la 42e minute (13-12), puis un essai à la 50e (18-12) ont redonné l'avantage aux joueurs d'Andohatapenaka. Besarety est revenu progressivement à 15-18 (57e), profitant ensuite d'un carton jaune côté Ikopa (66e). À six minutes de la fin, une pénalité d'Ikopa semblait sceller le sort du match, 21-15.

Mais le SC Besarety a fait preuve d'un mental remarquable. Sur une chevauchée de plus de 50 mètres, les rugbymen de Besarety, poussés par l'encouragement de leurs supportrices, ont inscrit un essai transformé à la 77e minute et ont viré en tête, 22-21, avant de tuer le suspense sur pénalité, une minute plus tard, pour sceller la victoire, 25-21.

« Nous avons eu du mal à imposer notre jeu durant les vingt premières minutes, mais en suivant les consignes, les joueurs ont su élever leur niveau », a confié Joseph Randriamahefa, entraîneur de Besarety, pour qui cette première victoire « va donner du baume au cœur à toute l'équipe ».

La rencontre a toutefois été marquée par une intensité parfois excessive. Un joueur de Besarety a quitté la pelouse sur civière et a été évacué d'urgence à l'hôpital, un fait qui relance le débat sur la sécurité des joueurs. « Le rugby est un sport de contact, mais certains joueurs n'ont pour objectif que de faire mal physiquement », a regretté Joseph Randriamahefa.