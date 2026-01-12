Afrique de l'Est: Al Merrikh SC - Fenohasina Gilles sacré « joueur de la semaine »

Fierté du football malgache. Les exploits s'enchaînent pour l'ancien attaquant de l'Ajesaia, Fenohasina Gilles Razafimaro. Le Barea médaillé d'argent au championnat d'Afrique des nations (CHAN) l'an passé et actuel buteur intenable du club soudanais, Al Merrikh SC ne cesse d'impressionner les supporteurs et fans du ballon au championnat rwandais en première division.

La fédération rwandaise de football a décerné samedi le trophée et le chèque d'une valeur de 200 000 RWF, soit l'équivalent de plus de 630 000 ariary, de l'«ePoBox Rwanda Player of The Week Award for the match-Day 12 Of The Rwanda Premier League » ou le joueur de la semaine.

À la preuve de sa régularité, il a décroché ce trophée à l'issue de la rencontre de l'Al Merrikh SC contre le leader du championnat, Police FC, à l'issue de laquelle les deux formations se sont séparées sur le score d'un but partout, dans le cadre de la 12e journée de jeudi soir. En plus de ce trophée du joueur de la semaine, Fenohasina avait déjà décroché à quatre reprises le trophée d'« Homme du match » et compte quatre buts depuis son arrivée au club soudanais.

Série d'exploits

Feno a été l'artisan du but de la victoire de son équipe lors du match contre Gasogi United (1-0), le 5 janvier, après son but décisif contre Musanze FC (3-2), le 2 janvier. Son compatriote, l'ancien défenseur latéral droit du Fosa Juniors FC, médaillé également d'argent au CHAN, Nicolas Randriamanampisoa, vient, lui aussi, d'arracher le trophée du « Joueur du mois de décembre », jeudi.

Après la 13e journée du sommet national rwandais, Al Merrikh occupait la troisième place provisoire et est crédité de 29 points. Police FC conserve le fauteuil de leader en accumulant 33 unités devant APR FC, comptant lui aussi 29 points. Le club soudanais de ces deux internationaux malgaches évolue cette saison au championnat rwandais en raison de la situation politique au Soudan. L'équipe des Barea, Fenohasina et Nicolas, a joué contre Mukura Victory Sports hier soir dans le cadre de la 14e journée de la Premier League rwandaise.