Madagascar: Handball/Andriamanga Herilovasoa Ratsimandao élu nouveau président

La Fédération malagasy de handball (FMH) vient d'avoir une nouvelle tête à sa direction. Andriamanga Herilovasoa Andrianisainana Ratsimandao a remporté la victoire devant ses trois autres concurrents, à savoir Mananjara Jaona Razafindredohy, Andoniaina Henintsoa Guillaume et Herizo Thierry Rasolofoson, lors de l'assemblée générale élective qui s'est tenue à la salle de presse du Palais des sports Mahamasina, samedi.

Sur les seize suffrages exprimés par les seize ligues présentes sur les dix-sept existantes, le nouveau président a raflé six voix, tandis que Mananjara Jaona Razafindredohy et Andoniaina Henintsoa Guillaume ont reçu cinq voix chacun. Herizo Thierry Rasolofoson, le secrétaire général de la FMH, n'a reçu aucune voix.

L'ambiance était très tendue dès la campagne, chaque candidat disposant de 5 minutes pour présenter son programme et convaincre les électeurs. À un moment, le représentant du comité olympique a dû demander à un fauteur de trouble de quitter la salle, alors qu'Herizo Thierry Rasolofoson prenait la parole.

Le programme du nouveau président élu a convaincu six électeurs, dont le principe de vote est que celui qui a obtenu la majorité simple est élu président.

Une fois élu et lors d'un bref point de presse, Andriamanga Herilovasoa Andrianisainana Ratsimandao a donné un petit aperçu de son programme : réaliser un audit des comptes de la fédération avant toute action et construire une maison dédiée au handball.

Il a expliqué que « le handball malgache n'est plus malade mais sous sérum. Je suis prêt à travailler avec les gens de bonne volonté pour le développement de notre discipline. Nous allons travailler avec le ministère de l'Éducation nationale pour que le handball se joue dans toutes les écoles, collèges, lycées et universités. Nous collaborerons également avec les clubs, sections et ligues, et nous sollicitons le Comité olympique malagasy pour la formation. Nous travaillerons avec l'ENS ».