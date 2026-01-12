Les affiches des demi-finales de la 35ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, sont connues. Le Nigeria défiera le Maroc à Rabat, tandis que le Sénégal croisera de nouveau le fer avec l'Egypte.

Une affiche chargée d'histoire, de mémoire et d'émotions, tant les Pharaons et les Lions se connaissent par cœur.

De 1986 à 2022, en passant par 2000 ; 2002 et 2006, sans oublier les qualifications à la Coupe du monde, cette rivalité s'étire sur près de quarante ans.

Entre blessures de mémoire et moment de gloire, cette rivalité est aussi sublimée par un duel dans le duel, opposant Sadio Mané à Mohamed Salah, deux icônes du football africain. Sud Quotidien replonge ses lecteurs dans une saga footballistique où chaque confrontation a laissé une empreinte.

Les duels entre le Sénégal et l'Égypte appartiennent au panthéon des grands classiques du football africain. Ils dépassent le simple cadre sportif pour devenir des évènements continentaux.

La demi-finale des nations de ce mercredi 14 janvier 2026 au stade Ibn Batouta de Tanger s'inscrit dans cette tradition.

Une place en finale, programmée le 18 janvier à Rabat est en jeu. Et, comme souvent, le choc sera aussi individuel.

Sadio Mané face à Mohamed Salah. Sans occulter le duel tactique sur les bancs, entre la sérénité méthodique de Pape Thiaw et l'aura de légende de Hassan Hassan, triple vainqueur de la CAN en tant que joueur.

Du lointain Caire 86 au sacre de Yaoundé

Au Sénégal évoquer l'Egypte, c'est immédiatement convoquer le souvenir de Caire 1986. Après 18 ans d'absence, les Lions avaient retrouvé la CAN grâce à un triplé mémorable de Jules François Bertrand Bocande dans un stade de Demba Diop.

Portée par une génération dorée, la sélection sénégalaise débarquait au Caire avec l'ambition assumée de viser au sommet.

Le 7 mars 1986, devant 45 000 spectateurs, Thierno Youm offrait une victoire historique face à l'Egypte de Magdy Abedelghany, Taher Abouzeid, Gamal Abdelhamid et Hassan Chehata.

Mais deux semaines plus tard, le 21 mars 1986, devant le sélectionneur Pape Diop, Oumar Gueye Sene, Roger Mendy, Racine Kane, Pape Fall, Boubacar Sarr Locott, Amadou Diop Boy Bandit (Capitaine), Aldophe Mendy, Mamadou Tew, Ibra Toure, Cheikh Seck (dans les buts) et Thierno Youm auteur du but au match aller, les Pharaons soulevaient le trophée, laissant au Sénégal une frustration encore vive aujourd'hui.

Il faudra attendre la CAN 2000, coorganisée par le Ghana et le Nigeria pour revoir les deux géants se défier. Le 28 janvier au stade Sani Abacha de Kano, l'Egypte s'impose (1-0), face à la bande à Henri grâce à un but inscrit par... Hossan Hassan, aujourd'hui sélectionneur des Pharaons.

2002 et 2006, confirmations et rancœurs

En 2002 à Bamako, les Lions, déjà qualifiés pour le Mondial organisé en Corée du Sud et au Japon, veulent prouver que leur statut n'est pas usurpé.

Au stade Modibo Keita de Bamako, le 20 janvier 2002, Lamine Diatta libère le Sénégal à la 82ème minute contre l'Egypte.

Un prélude à une campagne historique

Le Sénégal venait de prouver sa suprématie qui sera confirmée en vainquant le signe zambien grâce à Souleymane Camara lors de la 2eme journée à la 90ème minute.

Quatre ans plus tard, 2006, retour en Egypte pour la CAN

Après un début poussif, la sélection sénégalaise se qualifie difficilement avec une seule victoire contre deux défaites, avant de s'offrir le Silly national de Guinée au stade Haras El Hedood d'Alexandrie (3-2). C'est ainsi que le Sénégal atteint le 7 février, les demi-finales, mais s'incline (2-1), devant l'équipe égyptienne.

Toutefois, on ne retiendra pas la défaite, ni les buts de Ahmed Hassan (37ème minute sur penalty, ni l'égalisation de Mamadou Niang (52ème minute) encore moins le but de la victoire de Amr Zaki à la 81ème minute, mais plutôt de l'arbitrage dont le Camerounais Raphaël Evehe Divine a fait montre, devant 76.000 spectateurs estomaqués suite à la faute non sanctionnée sur Diomansy Kamara dans la surface de réparation égyptienne.

Les Lions quittent l'Egypte la tête haute même s'ils ont perdu la petite finale le 9 février 2006 devant le Nigeria de Lawal auteur du seul but à la 79eme minute au stade de l'Académie militaire du Caire.

2022, l'heure de la revanche suprême

La dernière confrontation en phase finale de CAN remonte au 6 février 2022, lors de la finale de Yaoundé. Après 120 minutes vierges, le Sénégal s'impose aux tirs au but (4-2) et décroche enfin son premier titre continental. Un moment fondateur, qui redéfinit l'équilibre historique entre les deux nations

Deux Mondiaux gagnés face à l'Egypte

Si l'équilibre est relatif en CAN, le Sénégal domine nettement dans les qualifications à la Coupe du monde.

Deux qualifications au Mondial devant l'Egypte

Si l'équilibre est relatif en CAN, le Sénégal domine nettement dans les qualifications) la Coupe du monde. En 2002, malgré une campagne âpre, les Lions décrochent leur premier ticket mondial grâce à une ultime victoire éclatante en Namibie, pendant que l'Algérie tient l'Égypte en échec.

En 2022, le scénario se répète. Battus au Caire à l'aller, les Sénégalais renversent la situation à Diamniadio avant de s'imposer aux tirs au but. Une nouvelle fois, Sadio Mané se dresse en héros national.

C'est un moment de rendre hommage à l'équipe de Feu El Hadji Malick Sy Souris qui avait, à l'époque, exigé que l'équité sportive soit scrupuleusement respectée lors de la dernière journée.

Les Lions avaient un déplacement Windhoek pour affronter la Namibie, pendant ce temps, les Pharaons devraient en découdre avec les Fennecs d'Algérie à Annaba.

Le 21 juillet 2001, les hommes de Bruno Metsu s'imposent (0-5) en même temps, l'Algérie tenait en échec l'Égypte (1-1).

L'actuel sélectionneur du Sénégal, Pape Bouna Thiaw avait réalisé un doublé (15ème et 30ème minutes), El Hadji Diouf (23ème minute), Khalilou Fadiga (79ème minute) et Moussa N'Diaye (81ème minute).

Malgré cette large victoire, la délégation sénégalaise qui suivait l'autre match via le téléphone cellulaire était dans une angoisse indescriptible.

Même si l'égalisation des Algériens avaient égayé un peu l'atmosphère. Au coup de sifflet final, l'ambiance à Dakar était indescriptible.

Le Sénégal venait de composter son ticket pour la première fois dans une phase finale de coupe du monde. Les Lions seront accueillis triomphalement.

Ils mettront 5 heures pour rejoindre l'aéroport Leopold Sédar Senghor au Palais présidentiel où le Chef de l'Etat, Me Abdoulaye Wade les attendait.

Une telle folie dépasse largement la première alternance survenue le 19 mars 2000. Ironie de l'histoire, le record sera battu suite à une victoire encore contre l'Egypte le 6 février 2022.

Pour la qualification au Mondial 2022, le Sénégal croise l'Egypte sur sa route. Le tirage effectué en plein coupe d'Afrique des nations les oppose à nouveau.

Un match aller le 25 mars 2022 au stade international du Caire soldé par une victoire étriquée (1-0). But contre son camp de Saliou Ciss dès la 4eme minute.

Au match retour le 29 mars 2022, une première au stade du président Abdoulaye Wade, devant 55.000 spectateurs chauffés en blanc, les Lions rattrapent rapidement leur retard grâce à Boulaye Dia dès la 4eme minute avant de s'imposer lors dans une séance des penalties haletante (3-1).

Ce soir là encore comme l'autre soir du 6 février 2022, Sadio Mané a été le héros de tout un peuple alors que Mohamed Salah était absent des débats.

Mane-Salah, le dernier duel ?

Si l'Europe voire le monde entier ont vécu un duel à mort entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pendant plus d'une décennie, l'Afrique de football se souviendra de l'opposition entre Sadio Mané et Mohamed Salah.

Deux monstres sacrés qui ont écrit l'une des belles pages des Reds de Liverpool. S'ils ont gagné ensemble la Premier League, la Ligue des Champions et d'autres trophées, leur rivalité se faisait ressentir en Afrique.

D'abord c'est l'Egyptien qui viendra jusqu'à à Dakar pour s'emparer du titre du meilleur footballeur africain 2017-2018 dans le somptueux cadre du Centre international des conférences internationales Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.

Sadio Mané rumine sa colère mais ne lâche pas prise. En 2019, il remet les pendules à l'heure. Il s'envole à Charm-El-Cheikh en ...Égypte pour prendre son premier titre de meilleur footballeur africain. Mais contrairement à lui qui s'était déplacé à Dakar en sachant qu'il n'était pas vainqueur, Mo Salah lui, décline l'invitation de la CAF.

Le Sénégalais continue à travailler d'arrache-pied. Il sait que le sacre continental au Cameroun va lui octroyer de facto un deuxième titre individuel devant Salah.

En le battant d'abord en la finale puis en l'empêchant de prendre part à la coupe du monde Qatar2022, il s'ouvre un deuxième boulevard. Ce sera chose faite. Mané et le Sénégal survolent les Awards de la CAF 2022 à Rabat.

Salah est KO. Il ne se relèvera pas. Pendant ce temps, Mane décide d'ajouter un autre à son coup. Au cours de la cérémonie du Ballon d'Or 2022, organisée au Théâtre du Châtelet à Paris, l'attaquant sénégalais remporte le premier «Socrates Award» « Trophée Sócrates », une nouveauté et devient ainsi le premier joueur de l'histoire du football à obtenir ce genre de récompense.

Il a été distingué pour son implication au Sénégal, où il y fait construire des écoles et des hôpitaux, notamment dans sa ville natale de Bambali (région de Sédhiou).

«Je suis très content. Parfois, je peux paraître timide, mais je suis content de faire ça pour rendre la vie meilleure aux gens, chez moi», avait déclaré l'ancien joueur du Bayern Munich. Ce mercredi, il fera face à Salah, pour un énième duel. Comme d'habitude, l'Afrique retiendra encore son souffle.