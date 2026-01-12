Madagascar: Portrait - Iavy Raobeloson - La rigueur des cordes au service de l'émotion

Iavy Raobeloson, violoniste, violoncelliste et pédagogue, incarne une approche exigeante et profondément humaine de la musique instrumentale à Madagascar.

À Antananarivo, Iavy Raobeloson s'impose comme l'une des figures discrètes mais solides du paysage musical. Professionnel du violon et du violoncelle, il évolue entre la scène et l'enseignement, privilégiant une approche où la maîtrise technique sert avant tout l'expression et l'émotion.

Son parcours musical débute dès l'âge de 10 ans avec l'apprentissage du piano. À quatorze ans, il se tourne vers le violon, qui devient rapidement central dans son expression artistique. À 20 ans, animé par une curiosité constante, il entreprend l'étude du violoncelle, qu'il approfondit de manière autodidacte grâce à un travail personnel rigoureux. Sa formation repose ainsi sur un enseignement particulier en piano et en violon, complété par une discipline exigeante pour le violoncelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur scène, Iavy Raobeloson multiplie les expériences. Il se produit en soliste lors de concerts de musique classique pour violon et piano, participe aux concerts de midi avec Madagascar Orchestra, organisés par Madagascar Mozarteum, en tant que violoncelliste, et s'investit dans la musique de chambre avec le Quatuor Squad et le groupe Re Ensemble. Récemment, il s'est illustré lors d'un concert de violon solo accompagné au piano à l'Institut français de Madagascar (IFM).

Activité pédagogique

Depuis 2020, il mène parallèlement une activité pédagogique soutenue, enseignant la musique en milieu scolaire et à domicile. Il y développe une pédagogie structurée, progressive et adaptée aux différents niveaux, traduisant une volonté affirmée de transmettre et de valoriser la musique instrumentale.

Son univers artistique s'ancre dans la tradition classique, tout en s'ouvrant au jazz et à l'improvisation. Inspiré par Bach, Beethoven et Chick Corea, son jeu expressif et assuré cherche avant tout à créer une connexion sincère avec le public.

Parmi ses projets, Iavy Raobeloson prépare des concerts en solo, notamment pour violoncelle seul, pensés comme des expériences immersives dans un lieu à l'acoustique choisie avec soin. Il envisage également des projets de violon en soliste, de musique de chambre, ainsi que l'ouverture d'une école spécialisée dans les instruments à cordes et le développement de l'enseignement en ligne.

Pour lui, la musique est un mode de vie, guidée par des valeurs essentielles: la famille, la liberté et le partage. Une vision où l'art devient avant tout un langage humain.