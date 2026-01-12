Madagascar: Sport Auto/Courses Sauvages - Le ministère et la FSAM rappellent à l'ordre

12 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Les instances nationales mettent les points sur les « i ». L'organisation des courses automobiles « sauvages » en dehors du cadre légal se multiplie et prend de l'ampleur ces dernières années. Le directeur général par intérim du ministère de la Jeunesse et des Sports, Brice Harinirina Rajohanesa, a envoyé lundi une lettre à la Fédération du sport automobile de Madagascar (FSAM) rappelant l'interdiction de l'organisation des compétitions non autorisées.

L'organisation des courses automobiles sur le territoire malgache doit être réglementée : « seule la Fédération du sport automobile de Madagascar ou les organisateurs ayant obtenu l'aval préalable et formel de ladite fédération sont légalement habilités à organiser des courses automobiles, manifestations ou compétitions assimilées », peut-on lire dans la lettre. Ces pratiques illicites exposent les participants, le public, ainsi que les biens publics et privés, à des risques graves.

Le ministère rappelle ainsi aux organisateurs de compétitions sans autorisation de « cesser impérativement toute activité non conforme à la réglementation en vigueur, de se rapprocher de la fédération pour toute demande de reconnaissance ou d'homologation, de se conformer strictement aux exigences de sécurité, d'assurance et d'encadrement imposées par les textes régissant le sport automobile ». Le ministère se réserve ainsi le droit de saisir les autorités compétentes pour toute infraction constatée, conformément aux lois et règlements en vigueur.

