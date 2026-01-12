Madagascar: Concert - Iraimbilanja et Grey à Mahatazana

L'ouverture officielle de la Maison Tiers-Lieu Mahatazana sera célébrée par un concert réunissant le groupe mythique Iraimbilanja et le quatuor Grey à Ampandrianomby, dans une ambiance placée sous le signe du partage et de la création artistique.

Pour marquer cet événement, un concert inaugural se tiendra au Tiers-Lieu Ampandrianomby le 31 janvier 2026 à partir de 15 heures. Ce rendez-vous s'inscrit dans le programme du mois de janvier du lieu, conçu comme un espace ouvert et polyvalent. Le Tiers-Lieu Mahatazana propose des ateliers et cours artistiques, de la musique, une galerie d'art, de la danse, du théâtre, du cirque, du coworking, des événements, des activités pour enfants et adultes, ainsi que des marchés gourmands, une épicerie et de l'artisanat. À travers ce concert, le lieu affirme sa vocation de plateforme de rencontres et d'échanges culturels.

La première partie sera assurée par le groupe Grey, un quatuor de New metal malgache né en 2020 de la rencontre de quatre univers artistiques différents. Leur musique, à la fois hybride et intense, mêle slam, rap, rock et métal, offrant au public une énergie brute et contemporaine pour ouvrir cette soirée inaugurale.

Caractère particulier

En seconde partie, le public retrouvera Iraimbilanja, le groupe de rock mythique originaire de Madagascar, fondé au début des années 1980 et devenu une référence majeure de la musique rock malgache. Rarement programmé dans un Tiers-Lieu, ce concert revêt un caractère particulier. Il marque également le premier concert du groupe pour l'année 2026, ainsi que pour le mois de janvier.

Pour cette date, Iraimbilanja sera au grand complet sur scène et proposera une prestation d'environ une heure trente, au cours de laquelle une vingtaine de chansons, dont ses titres phares les plus appréciés du public, seront interprétées.

À travers ce concert réunissant Grey et Iraimbilanja, la Maison Tiers-Lieu Mahatazana confirme son ambition de devenir un lieu vivant, fédérateur et incontournable de la scène artistique et culturelle à Ampandrianomby.