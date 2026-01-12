Madagascar: Manjakandriana - Un jeune homme avale du poison et meurt

12 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un jeune homme, âgé de 21 ans, a été retrouvé mort à Sadabe, dans le district de Manjakandriana, hier matin, après avoir ingéré du poison pour rats. À ses côtés, une adolescente de 15 ans, sa compagne, a été découverte vivante mais dans un état critique. Elle a été transférée d'urgence vers l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) à Antananarivo afin de recevoir des soins intensifs.

Les deux jeunes avaient disparu la veille, laissant des lettres à leurs familles annonçant leur intention de mettre fin à leurs jours: « Adieu à tous, nous avons acheté du poison. Vous ne trouverez bientôt plus que nos corps ».

Selon les témoignages recueillis, ils avaient acheté deux boîtes de Phostoxine dans une épicerie avant de s'éclipser. Alertés, les habitants et la gendarmerie ont lancé des recherches qui ont permis de les retrouver dans un champ en bordure de la forêt d'Ankafotra, fokontany Ambatomainty.

Le décès du jeune homme et l'état critique de la jeune fille ont été confirmés par le médecin du Centre de santé de base niveau II (CSBII) de Sadabe. L'affaire suscite une vive émotion parmi les habitants.

