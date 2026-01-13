Afrique de l'Ouest: Une institution ouest-africaine conquiert Luxembourg

La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l'UEMOA (CRRH-UEMOA) franchit une étape importante avec l'admission lundi de son "Social Bond CRRH-UEMOA 6,00 % 2025-2040" à la cote de la Luxembourg Stock Exchange (LuxSE).

Cette place boursière s'est imposée comme la référence mondiale de la finance durable, avec plus de 1 800 obligations cotées à ce jour.

La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l'UEMOA est une institution financière spécialisée créée par les huit États membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo).

Sa mission principale consiste à faciliter l'accès au logement dans l'espace UEMOA en refinançant les établissements de crédit qui accordent des prêts immobiliers aux ménages. Concrètement, lorsqu'une banque octroie un crédit immobilier à un particulier, elle peut se tourner vers la CRRH-UEMOA pour obtenir des ressources financières à long terme, lui permettant ainsi de continuer à prêter à d'autres clients.

Ce mécanisme de refinancement permet aux banques commerciales de proposer des crédits immobiliers à des taux plus attractifs et sur des durées plus longues, rendant le logement accessible à un plus grand nombre de ménages ouest-africains. La CRRH-UEMOA joue ainsi un rôle crucial dans la promotion du logement social et de l'inclusion financière dans la région.

Déjà négocié à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre "Social Bond CRRH-UEMOA 6,00 % 2025-2040" accède désormais aux marchés internationaux. Cette double cotation témoigne de la complémentarité stratégique entre la place financière régionale d'Abidjan et les grands centres financiers mondiaux.

Cette obligation sociale, appelée "Social Bond" car ses fonds sont spécifiquement destinés à financer des projets à impact social positif, notamment le logement abordable, offre un rendement annuel de 6% sur une période de 15 ans (2025-2040).

Cette opération représente un tournant dans le positionnement international de la CRRH-UEMOA et démontre la capacité croissante des institutions financières de l'espace UEMOA à accéder aux capitaux sur les marchés mondiaux.

Peu d'institutions africaines parviennent à franchir le cap d'une cotation sur une place financière internationale.

Au-delà de sa dimension financière, cette double cotation constitue un signal fort du rayonnement croissant de la BRVM et illustre concrètement la montée en puissance de la finance durable en Afrique de l'Ouest.

Elle démontre que les institutions africaines peuvent émettre des obligations répondant aux standards internationaux les plus exigeants en matière de finance durable.

Les fonds levés grâce à cette obligation permettront à la CRRH-UEMOA de refinancer davantage de crédits immobiliers dans les huit pays de l'UEMOA.

Dans une région où l'accès au crédit immobilier reste limité et où les taux d'intérêt sont souvent prohibitifs pour les ménages à revenus modestes, le rôle de la CRRH est essentiel pour démocratiser la propriété immobilière et lutter contre l'habitat précaire.