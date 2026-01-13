Congo-Kinshasa: Au pays, la justice n'a toujours pas été rendue pour le meurtre de deux experts de l'ONU

communiqué de presse

Un organisme national de défense des droits humains exhorte à établir les responsabilités des commanditaires des meurtres de 2017

En mars 2017, des images vidéo de mauvaise qualité ont montré des hommes armés conduisant Zaida Catalán, une Suédoise de 36 ans, et Michael Sharp, un Américain de 34 ans, dans la savane, avant de les forcer à s'asseoir et de les abattre. Les meurtres brutaux de ces deux enquêteurs des Nations Unies - et la disparition de leur interprète congolais et des trois chauffeurs de moto qui les accompagnaient - ont provoqué une onde de choc en République démocratique du Congo et au sein de la communauté internationale, notamment parmi les chercheurs et les défenseurs des droits humains travaillant en Afrique centrale.

Près de neuf ans plus tard, les familles, amis et collègues de Zaida Catalán et de Michael Sharp attendent toujours que justice soit rendue.

Les deux enquêteurs avaient été enlevés et exécutés alors qu'ils documentaient des massacres perpétrés dans la région du Kasaï, en RD Congo. Si le gouvernement du président Joseph Kabila a initialement imputé les meurtres à la milice Kamuina Nsapu, des reportages courageux de journalistes congolais et internationaux ont mis en évidence le rôle de hauts responsables de l'État.

Bien qu'un tribunal militaire congolais ait condamné plus de 50 personnes en 2022 pour leur implication dans les meurtres de Zaida Catalán et de Michael Sharp, le procès n'a pas pris en compte les preuves de complicité de l'État, notamment des images vidéo montrant des agents gouvernementaux facilitant le déplacement des experts vers le lieu de l'embuscade. Il a été entaché d'autres irrégularités, notamment des accusés jugés par contumace et des allégations de subornation de témoins. Une décision en appel est attendue prochainement.

La semaine dernière, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) de la RD Congo a publié un communiqué exhortant le pouvoir judiciaire à examiner le rôle de tous les individus cités dans les enquêtes officielles, y compris celles qui auraient commandité le double meurtre, avant la clôture du dossier. La Commission a également appelé la justice à prendre toutes les mesures nécessaires pour élucider le sort des quatre Congolais qui accompagnaient les experts et à garantir que justice soit également rendue pour les nombreuses victimes congolaises des tueries de masse dans la région du Kasaï. Paul Nsapu, le président de la Commission, a ensuite accordé une interview à Radio France Internationale, réitérant ces appels et ajoutant qu'il disposait de preuves pouvant permettre de « remonter jusqu'aux commanditaires, jusqu'aux auteurs intellectuels ».

Les autorités congolaises devraient tenir compte de ces appels. Les familles de Michael Sharp et de Zaida Catalán, ainsi que celles des victimes congolaises, méritent que toute la vérité soit faite. Une justice digne de ce nom implique de démasquer et de poursuivre tous les responsables, quels que soient leur rang, et de promouvoir un État de droit qui protège les défenseurs des droits humains.

Ida Sawyer, Directrice, division Crises, Conflits et armes