Cote d'Ivoire: Jean-François Kouassi placé sous mandat de dépôt

Jean-François Kouassi, connu sous les initiales JFK, a été conduit au Pôle pénitentiaire d'Abidjan (ex-Maca), le lundi 12 janvier 2026.

Selon des sources proches du dossier, quatre chefs d'accusation ont été retenus contre lui, à savoir : trouble à l'ordre public, diffamation, diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux et dénonciation calomnieuse.

JFK, qui faisait l'objet d'une procédure de flagrant délit, est assisté par ses avocats depuis son interpellation. Ces derniers ont introduit une demande de citation directe à comparaître, laquelle devait permettre sa remise en liberté dans l'attente de l'ouverture du procès. Cette requête n'a toutefois pas été retenue par les autorités judiciaires.

Il a donc été placé sous mandat de dépôt et conduit au Pôle pénitentiaire d'Abidjan, dans l'attente de sa comparution devant le juge.

Notons que Jean-François Kouassi a été interpellé dans la soirée du jeudi 8 janvier 2026 par les agents du commissariat du 1er arrondissement du Plateau, avant d'être conduit à la Préfecture de police. Sa garde à vue a été prorogée jusqu'au lundi 12 janvier 2026.