Togo: Une aide ponctuelle pour les plus vulnérables au pays

Plus de 700 000 personnes sont concernées par une aide financière de l'Etat face à l'inflation. Une solution qui ne s'attaque toutefois pas à la précarité structurelle.

Au Togo, le gouvernement a lancé en décembre un programme national de transferts monétaires. Plus de 700 000 personnes vulnérables sont concernées et ont commencé à recevoir un transfert d'argent par voie numérique. Une réponse annoncée face à la hausse du coût de la vie et à la précarité persistante.

Ainsi chaque ménage bénéficiaire touche 25 000 francs CFA, versés directement par mobile money, via des canaux numériques sécurisés.

Au total, 3,5 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour cette opération, avec un double objectif : soulager les besoins essentiels et soutenir l'économie locale. Une aide accueillie avec soulagement par certaines familles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"A ma grande surprise, j'ai vu 25000 francs sur mon portable, je suis très très contente", explique une bénéficiaire. Comme je fais le commerce, j'investis l'argent dans mon commerce pour pouvoir avoir un peu de sous pour nourrir mes enfants."

Le choix des bénéficiaires

Cet appui ponctuel peut faire la différence au quotidien. Pour les autorités, ce programme va au-delà d'un simple transfert d'argent. Il repose sur trois piliers : les transferts monétaires directs, la création d'emplois pour les jeunes, et l'autonomisation économique des femmes.

Le ciblage des bénéficiaires repose sur une méthode reconnue dans le monde. Quand les revenus sont difficiles à connaître, on regarde plutôt les conditions de vie, le logement, les biens, la taille du ménage ou l'accès à l'eau et à l'électricité. Ces informations, collectées sur le terrain, permettent d'identifier plus justement les ménages les plus vulnérables.

Pour Mazalo Katanga, directrice générale de l'Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base (ANADEB) au Togo, ce sont des transferts monétaires inconditionnels "parce que vous ne ferez rien en contrepartie. On vous le donne gratuitement. Les personnes qui ont été validées se reconnaissent. Ils ont été déjà contactés. On a déjà les listes qui ont été établies."

Un soulagement, mais seulement à court terme

Mais ce programme ne fait pas l'unanimité. L'opposition et la société civile, regroupée au sein du Front Touche pas à ma Constitution, reconnaît l'utilité de l'aide, tout en pointant ses limites. Nathaniel Olympio, son porte-parole, estime que "c'est une action que les familles apprécient, de recevoir ces 25 000 francs ponctuellement, mais c'est loin d'apporter les solutions aux causes structurelles. Le dernier rapport de l'OCDE indique clairement que l'économie togolaise a une défaillance structurelle."

Ce programme de transferts monétaires relance le débat sur les politiques sociales et économiques au Togo. Un débat appelé à se poursuivre, alors que de nombreuses familles restent confrontées, chaque jour, à la cherté de la vie.