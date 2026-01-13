Ouganda: Derniers meetings pour les candidats avant les élections générales du 15 janvier

En Ouganda, dernière semaine de campagne pour les candidats avant la présidentielle et les législatives prévues ce jeudi 15 janvier. La campagne s'achève ce mardi 13 au soir. Le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 40 ans, affronte dans les urnes pour la deuxième fois consécutive l'ancien chanteur, devenu leader de l'opposition, Bobi Wine. Le chef de l'État ougandais était lundi dans le district de Kasese, dans l'extrême ouest du pays, pour l'un de ses derniers rassemblements.

Dans l'ouest de l'Ouganda, devant une foule de plusieurs milliers de personnes portant les couleurs jaunes du Mouvement national de résistance (NRM), le parti présidentiel, le chef de l'État ougandais Yoweri Museveni a défendu son bilan, notamment la stabilité politique retrouvée dans la pays, depuis sa prise de pouvoir en 1986, après des décennies de troubles politiques.

« Le NRM a rejeté les politiques ethniques ou religieuses parce qu'elles sont stériles, elles n'ont pas de sens. Le NRM a rejeté le sectarisme; c'est pour ça que nous avons créé un parti national fort et que nous avons pu construire des institution nationales fortes : l'armée, la police, les services civils et autres. C'est grâce à ça que nous avons la paix désormais ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à l'appel à un vote de protestation lancé par l'opposition, dénonçant la longévité au pouvoir du chef de l'État et le virage autoritaire de son régime, le président a, au contraire, mis en avant le développement économique du pays en 40 ans.

« Soutenez le NRM dans ces élections pour qu'on continue d'aller de l'avant. Car ce que le NRM vous dit, ce ne sont pas de jolies histoires, c'est des choses que nous avons faites et que vous pouvez voir. Dans deux jours, soutenez le NRM pour qu'on puisse consolider ce qu'on a déjà fait ».

« Protéger les acquis », slogan électoral du président, candidat à 81 ans à un septième mandat et attendu pour son dernier meeting de campagne à Kampala ce mardi 13 janvier.

Difficile meeting de l'autre candidat Bobi Wine

Bobi Wine qui était dans la capitale Kampala ce lundi 12 janvier. Deux meetings étaient prévus, l'un a été annulé, selon l'opposant il a été empêché. Bobi Wine qui a tout de même réussi à ressembler ses partisants dans le quartier Aga Khan dans le centre ville. Vêtu d'un gilet pare-balles et d'un casque, Bobi Wine a appelé ses partisans à rester unis. Ses propos ont été recueillis par Kenneth Lukwago Anderson, de la rédaction en Swahili de RFI.

« La lutte est dure et difficile, mais nous devons rester unis pour assurer notre victoire. Notre campagne a réussi à rassembler de nombreuses personnes, jeunes et plus âgés, et elles doivent absolument rester unies pour faire face à toute intimidation. Le peuple ougandais a démontré qu'il était capable de s'unir à travers notre drapeau national. Cela a irrité le président Museveni et cela a montré à quel point il ne veut pas l'unité du peuple. Nous devons lui dire d'arrêter le chaos et la violence ». La campagne prendra fin le soir de ce mardi 13 janvier.