Congo-Brazzaville: Distinction - Le directeur général du BCBTP reçoit un diplôme d'honneur

Le promoteur de la chaîne de télévision en ligne « TPAV média », Sax Bienvenu Gampio, a récemment remis au directeur général du Bureau de contrôle, du bâtiment et des travaux publics (BCBTP), Marius Boris Mieré Onka, un diplôme d'honneur en guise d'encouragement aux actions que cet ingénieur en travaux publics mène pour la chaîne depuis mai 2022.

« Monsieur Marius Boris Mieré Onka, directeur général du Bureau de contrôle, du bâtiment et des travaux publics, au nom de toute l'équipe de TPAV Média, je vous remets ce diplôme d'honneur », c'est en ces termes que le président de l'Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel, promoteur de « TPAV média », Sax Gampio a remis le prix au lauréat.

Réceptionnant son prix, le directeur général du BCBTP a remercié l'équipe de « TPAV Média ». Pour Marius Boris Mieré Onka, la remise de cette distinction est un signe d'encouragement et un honneur.

« Cela signifie que la presse suit avec beaucoup d'attention le travail que nous sommes en train de réaliser, je ne peux que m'en réjouir. Ce diplôme d'honneur nous donne beaucoup d'énergie pour continuer de bénéficier de l'attention de la presse », a-t-il laissé entendre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Marius Boris Mieré Onka a réceptionné son prix au moment où le BCBTP s'apprête à célébrer cette année ses 40 ans d'existence.

L'ancien directeur technique au Fonds routier a dédié son diplôme à l'ensemble du personnel du BCBTP. « Je travaille avec une équipe solide qui m'accompagne depuis mon arrivée en 2022... Le travail ne s'arrête pas. J'invite les autres cadres et responsables à travailler davantage afin de recevoir un tel prix », a-t-il conclu.