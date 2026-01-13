Congo-Brazzaville: Musique urbaine - Nouvelle édition des Tremplins Mboté Hip Hop

L'Institut français du Congo (IFC) à Brazzaville et ses partenaires invitent les jeunes talents âgés de 15 à 35 ans à participer aux tremplins qu'ils organisent au mois de septembre dans les catégories rap, danse, DJing, beatmaking, management et slam.

Les inscriptions se font directement au service de la programmation de l'IFC ou par mail : assistant.programmation.brazzaville@ifcongo.com jusqu'au 5 février. La participation est libre et gratuite.

La sélection des managers, beatmakers et des vidéastes se fera sur dossier. Pour les managers, envoyer CV et lettre de motivation ; pour les beatmakers fournir CV + CD ou clé USB contenant 3 beats ; pour les vidéastes envoyer les meilleurs clips réalisés avec les smartphones, sur clé USB ou par mail. Les rappeurs, danseurs, DJ et slameurs présenteront leurs performances devant un jury.

Ce festival a pour objectif de détecter et former les jeunes talents des musiques urbaines dont les élus pourront bénéficier d'un accompagnement et de visibilité.

Les Tremplins Mboté Hip Hop sont une compétition de musiques urbaines réservée aux jeunes rappeurs, chanteurs, slameurs, danseurs, beatmakers. Les gagnants vont bénéficier d'une formation de trois semaines aux métiers de la musique urbaine.