Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Isidore Mvouba appelle à la consolidation des équilibres macroéconomiques

A l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux de nouvel an, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a appelé les députés à collaborer cette année avec le gouvernement en vue de consolider les équilibres macroéconomiques du pays.

Le président de l'Assemblée nationale a exhorté la représentation nationale à se servir de 2025 comme tremplin pour le quinquennat 2026-2031. Isidore Mvouba a rappelé que 2025 a été une année d'épreuves et de labeurs, marquée par des activités aussi intenses les unes que les autres.

Selon lui, chaque texte adopté a ressemblé à une graine enfouie dans le sol fertile de la République pour germer. « Ensemble, nous avons retourné le champ de la loi, ouvert avec courage les sentiers parfois escarpés du débat démocratique et maintenu avec fermeté le gouvernail du navire Congo lorsque les vents contraires tentaient de sculpter l'horizon », a indiqué Isidore Mvouba.

Se projetant sur la nouvelle année, le président de la chambre basse du Parlement a enjoint ses collègues députés et le personnel de son institution à se tenir aux côtés de l'exécutif en vue de contribuer par l'effort et le savoir-faire à l'amélioration de la gouvernance pour dynamiser les actions du développement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'Assemblée nationale va poursuivre sa marche, toujours fidèle à son serment, à savoir servir sans faille le peuple souverain dont elle est l'émanation. Nous ne rédigeons pas seulement des textes, mais nous traçons des trajectoires de progrès », a-t-il déclaré.

Selon Isidore Mvouba, l'année 2026 impose une veille constante face aux tentatives de division, aux discours de rupture, aux postures susceptibles de fragiliser la cohésion nationale acquise au prix d'efforts constants grâce au savoir-faire du président Denis Sassou N'Guesso.

« L'Assemblée nationale prendra toute sa part, croyez-moi, dans la préservation de la stabilité, condition indispensable du développement dans le respect des principes républicains qui fondent notre vivre ensemble », a-t-il prévenu.

Un bilan jugé positif

La cérémonie a aussi été l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale d'aborder la question des fonctionnaires parlementaires dont l'engagement garantit la continuité et la qualité du travail législatif. L'institution, a-t-il insisté, entend privilégier la qualité parlementaire, le sens de l'Etat et la recherche du consensus utile.

« Nous allons saisir l'excellence de nos relations avec nos partenaires au développement pour renforcer les capacités des honorables députés et de tout le personnel qui nous accompagne dans notre mission », a-t-il annoncé.

Il a promis de veiller, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, à l'aboutissement des priorités fixées lors de la 10e session ordinaire budgétaire, via la loi de finances 2026, telles que l'électrification des milieux urbains et la dématérialisation de l'administration.

« Célébrer la nouvelle année, c'est ainsi prendre un engagement moral, un engagement à faire mieux, un engagement à faire juste. L'année 2026 appelle à des choix clairs », a lancé le président de l'Assemblée nationale.

Rappelant les traits marquants de l'année écoulée, le premier secrétaire de l'Assemblée nationale, Fernand Sabaye, a indiqué que l'institution, avec un total de 48 initiatives de loi, dont cinq d'origine parlementaire enregistrées au cours de l'année 2025, a examiné et adopté 44 textes, soit un taux d'adoption très satisfaisant de 91%.

Des performances encourageantes qui, selon lui, ont été rendues possibles grâce à l'expertise avérée des commissions permanentes et au professionnalisme des cadres et agents de cette chambre du Parlement. « Un bilan globalement positif », a-t-il ajouté.