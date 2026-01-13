Congo-Brazzaville: Hapkido - Les arbitres s'imprègnent des nouvelles règles internationales

Dans le cadre de l'exécution de son programme d'activités 2025-2026, la Fédération Congolaise de Hapkido (Fécohap) a organisé, le 11 janvier à Brazzaville, un séminaire de formation à l'intention des arbitres.

L'événement a réuni plus d'une vingtaine d'officiels au dojo Choi Young-Sul, situé au Plateau. L'objectif de cette rencontre était d'édifier les participants sur les récentes évolutions des règles d'arbitrage au niveau international. Une exigence technique et éthique pour la fédération et les futurs arbitres congolais.

Dans une atmosphère alliant rigueur martiale et esprit olympique, la session a été animée par Me Cyr Epema, ceinture noire 4e dan de Hapkido.

Les participants ont salué cette initiative, souhaitant qu'elle devienne régulière.« Au départ, nous pensions que le travail de l'arbitre était simple. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il exige la maîtrise de multiples aspects : techniques, émotionnels et physiques. Nous avons pu lier la théorie à la pratique immédiate », a confié l'un des séminaristes.

Le président de la Fécohap, Me Edmond Narcisse Gantsié-Dzia, a souligné que cette activité s'inscrit non seulement dans la feuille de route du bureau fédéral, mais répond également aux directives des autorités de tutelle.

Il a insisté sur l'éthique de la fonction. « Soyez neutres et respectez la déontologie martiale. En votre qualité d'arbitre, vous ne devez faire place ni aux sentiments, ni à la complaisance dans l'exercice de votre mission », a-t-il indiqué. Le président a également détaillé les conditions à remplir pour valider leur futur statut d'arbitre international.

Il convient de noter que ce stage d'arbitrage a été précédé d'une cérémonie de remise de grades pour les ceintures noires. Les candidats les plus méritants ont reçu leur diplôme à l'issue de la formation.