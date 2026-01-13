Congo-Brazzaville: Disparition - Le PCT rend un dernier hommage à Julien Indelé

Le Parti congolais du travail (PCT) a rendu le 10 janvier au siège fédéral de Brazzaville, le dernier hommage à son membre du comité central et sous-préfet de Liranga, Julien Indelé, décédé le 11 décembre 2025 à l'âge de 66 ans.

Emmenés par leur secrétaire général, Pierre Moussa, les membres du PCT ont fait leurs adieux à Julien Indelé, décédé dans l'effervescence des préparatifs et de la tenue du 6e congrès ordinaire du parti. Né le 4 juillet 1959 à Enyellé, dans la région de la Likouala, le désormais ancien sous-préfet de Liranga a effectué ses études primaires et secondaires à Enyellé, sanctionnées par le Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) en 1974 et le Brevet d'études moyennes générales (BEMG) en 1978.

Après le lycée Drapeau rouge (actuel Lycée Chaminade à Brazzaville), il a poursuivi ses études secondaires au lycée Karl Max à Pointe-Noire où il a obtenu le baccalauréat série A4 en 1983. Inscrit à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi, il a suivi ses études universitaires jusqu'en 3e année avant de se voir ouvrir les portes de l'enseignement, en qualité de professeur des lettres et d'histoire-géographie.

Il a enseigné au CEG Mondlame d'Epéna, dans la Likouala, de 1986 à 1990, avant d'être muté au CEG Maxime Mpollet d'Enyellé. Devenu chef du département des lettres de 1990 à 2015, Julien Indelé a assumé les fonctions de surveillant général au sein de cet établissement jusqu'à faire valoir ses droits à la retraite au grade de professeur des CEG de 15e échelon en 2019.

Le président du comité PCT-Talangaï, Daniel Nguebila, a, dans son oraison funèbre, salué la mémoire d'un camarade dont la vie aura été marquée par son engagement politique et le sens du devoir patriotique.

Il a rappelé le militant engagé qui a connu un parcours politique élogieux. Activiste de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, secrétaire à l'éducation et à la formation paramilitaire du district d'Epéna de 1987 à 1990 mais aussi à l'organisation et à la mobilisation du commissariat sectoriel du Mouvement national des pionniers (MNP) du district d'Epéna.

Commissaire sectoriel des pionniers au Poste de contrôle administratif (PCA) d'Enyellé de 1990 à 1991, Julien Indelé a été président de la section PCT de cette contrée de 1991 à 1992.

Le PCA d'Enyellé étant muté en district en 1992, il devient président du comité PCT d'Enyellé. Des fonctions qu'il a occupées pendant 32 ans. « De 2003 à sa mort, il a été conseiller départemental de la Likouala ; conseiller spécial du préfet de la Likouala de 2005 à 2019 ; membre du comité central du PCT, élu en 2006. Chargé de la mobilisation et des stratégies électorales de la campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso dans le district d'Enyellé, Julien Indelé a également oeuvré dans la défense des intérêts des travailleurs. Il nous quitte alors qu'il était conseiller national de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo », a témoigné Daniel Nguebila.

Pasteur des Assemblées de Dieu de Pentecôte Rehoboth universelle, Julien Indelé était un sportif avéré, un amoureux des arts martiaux. Ceinture noire 3e Dan de karaté, il pratiquait également l'aïkido.

« Le camarade Julien Indelé nous quitte à l'apogée de son parcours politique et professionnel. Sa disparition est une perte inestimable pour sa famille biologique, pour sa famille politique, le PCT et pour la nation tout entière qui, à regret, voient s'en aller l'un de leurs meilleurs commis et camarade, rappelé à la félicité céleste », a regretté le président du comité PCT-Talangaï. Julien Indelé laisse deux veuves et plusieurs enfants.