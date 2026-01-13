Congo-Brazzaville: Force publique - 308 promus à la présidence de la République au titre du 1er trimestre 2026

Le conseiller spécial du président de la République, directeur générale de la sécurité présidentielle (DGSP), le général de brigade Serge Oboa, a présidé le 10 janvier, au parking du complexe sportif de la concorde de Kintélé, la cérémonie de port d'insignes de grades des militaires, gendarmes et policiers évoluant au sein des structures opérationnelles de la présidence de la République.

308 éléments de la force publique exerçant à la DGSP et à la Garde républicaine (GR) ont été promus au titre du 1er trimestre de cette année parmi lesquels 29 officiers supérieurs dont 7 colonels, 13 lieutenants et 9 commandants. Au rang des officiers subalternes: 25 capitaines et 35 lieutenants. Parmi les nombreux sous-officiers promus à cette occasion, on compte 2 adjudants-majors, 97 adjudants-chefs, 73 adjudants et 44 sergents chefs.

S'adressant aux nouveaux promus, le DGSP a rappelé la portée symbolique que représente cette cérémonie avant l'échéance majeure de mars 2026. « Le président de la République, lors de son adresse au Réveillon d'armes 2025, disait : Les élections devront se dérouler dans la paix, la quiétude et la transparence.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A vous les nouveaux promus, il faut intérioriser cette instruction du chef suprême des armées, président de la République, parce que nous avons le devoir et l'obligation d'accompagner les institutions républicaines dans cette échéance majeure qui est l'élection présidentielle de mars prochain », a prévenu le général Serges Oboa.

Ainsi, a-t-il mis en garde, nous ne tolérerons pas qu'un individu ou un groupe d'individus remette en cause la paix chèrement acquise... A ceux qui pensent qu'ils sont lésés, a-t-il précisé, la République a mis en place un cadre pour les revendications.

Un match se joue au stade, pas dans la rue. Le stade représente pour nous les urnes. Ceux qui oseront où tenteront de troubler l'ordre public croiseront notre chemin. Nous ne ferons qu'appliquer la force de la loi, ce sera sans état d'âme. S'il y a recours, ce n'est pas dans la rue.

Le colonel Benoit Macaire Dimi Obissi, l'un des promus, s'est exprimé en ces termes : « J'aimerais féliciter et remercier le commandement des structures opérationnelles du président de la République, qui a porté ses choix sur nous et particulièrement ma modeste personne. Je serais travailleur et loyal au commandement des structures opérationnelles du président de la République. Les critères étaient assez nombreux : la durée, l'école de guerre... et je réunissais ces critères-là, nombreux ici, aussi, ont les mêmes critères que moi, parce que nous sortons des mêmes écoles... ». A noter que la cérémonie s'est clôturée par une parade militaire.