Congo-Kinshasa: Un policier devant la justice pour incitation au racket de téléphones à Kinshasa

12 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un policier congolais, filmé dans une vidéo virale largement relayée sur les réseaux sociaux, comparaîtra ce lundi en procédure de flagrance à Kinshasa.

Devant un poste de police de la capitale, l'agent entonnait avec ses collègues une chanson en lingala : « Zwa ye tshombo tika ye akende » { NDLR : Arrache son téléphone et laisse-le partir}, perçue comme une incitation explicite au racket des citoyens.

Le vice-Premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani Lukoo, a dénoncé ces « actes barbares et isolés susceptibles de ternir l'image de la Police nationale congolaise (PNC) », assurant une fermeté « sans équivoque » face à de tels comportements.

