Congo-Kinshasa: Retour au calme à Manono après une manifestation contre le meurtre d'un motocycliste

Le calme est revenu ce lundi 12 janvier dans la cité de Manono, province du Tanganyika, après la manifestation organisée dimanche par des motocyclistes. Ces derniers protestaient contre la mort d'un collègue, tué par un militaire des Forces armées de la RDC, (FARDC), lors d'une dispute sur le prix du transport, selon des sources locales.

D'après l'administrateur du territoire, Cyprien Kitanga, les manifestants, certains à moto, d'autres à pied et scandant des slogans, avaient sillonné dimanche 11 janvier, les artères de la ville, vandalisant le marché Majengo, caillassant le bureau du territoire et incendiant une moto appartenant au colonel dont le chauffeur militaire est l'auteur présumé du meurtre.

L'incident s'est produit à 7 km du centre de Manono, au village Kanteba. Le militaire, après avoir pris le motard pour une course depuis Ngoya (35 km vers Lubumbashi dans le Haut-Katanga.), afin de le déposer à Manono.

« À leur arrivée à Manono, le militaire a déclaré qu'il ne se limitait pas à cette localité et qu'il poursuivrait sur la route vers Kalemie, à environ 7 km. Une dispute a éclaté au sujet du prix du transport, et le militaire a alors abattu le motocycliste à bout portant », raconte l'autorité territoriale.

Le militaire a fui avec la moto volée ; les services de sécurité le traquent. Cyprien Kitanga note que trois cas similaires de motocyclistes tués par des militaires ont été enregistrés en trois ans dans la zone.