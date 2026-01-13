Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 janvier 2026

revue de presse

CAN Maroc 2025 - La CAF ouvre une enquête après des incidents lors des quarts de finale

La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement annoncé l’ouverture d’une enquête concernant les rencontres Cameroun–Maroc et Algérie–Nigeria, disputées dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Dans un communiqué rendu public ce lundi 12 janvier, l’instance continentale a fermement condamné des comportements jugés inacceptables de la part de certains joueurs, membres de staffs techniques et officiels lors de ces deux rencontres.

Selon la CAF, des rapports de match ainsi que des éléments vidéo ont été recueillis et font état de comportements potentiellement contraires aux règlements et aux principes de l’éthique sportive. (Source allAfrica)

Le Ghana règle 1,47 milliard de dollars de dettes énergétiques

En 2025, le Ghana a versé 1,47 milliard de dollars pour régler les dettes de son secteur énergétique et rétablir la garantie de la Banque mondiale, essentielle à la confiance des investisseurs.

Selon le ministre des Finances, Cassiel Ato Forson, près de 600 millions de dollars ont été remboursés pour la garantie partielle de risque, épuisée sous l’administration précédente.

À son arrivée en janvier 2025, le président John Dramani Mahama a trouvé un secteur au bord de la crise, fragilisé par des années d’impayés de gaz destiné à la production d’électricité, notamment depuis le champ offshore de Cape Three Points. (Source Africanews)

Francophonie : Mushikiwabo repart pour un troisième mandat, la RDC peut-elle prétendre à la succession ?

Le Rwanda a décidé de présenter Louise Mushikiwabo pour un troisième mandat à la tête de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), a annoncé le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, dans une interview accordée à Jeune Afrique.

À dix mois du XXe Sommet de la Francophonie, prévu à Phnom Penh, au Cambodge, Kigali a pris les devants alors que le second mandat de Mme Mushikiwabo arrive à expiration cette année et que le dépôt des candidatures se clôturera fin avril.

Le président rwandais Paul Kagame a ainsi décidé de reconduire son ancienne ministre des Affaires étrangères, élue secrétaire générale de la Francophonie en octobre 2018 lors du sommet d’Erevan, en Arménie. Elle avait pris ses fonctions en janvier 2019, avant d’être réélue pour un second mandat au sommet de Djerba, en novembre 2022. [Source Actualite.cd]

Mali: Le trafic aérien perturbé par la disponibilité du carburant

La compagnie Air Burkina a annoncé le 10 janvier 2026 des perturbations dans son programme de vols à destination de Bamako et de Dakar, invoquant des difficultés d’approvisionnement en carburant à l’aéroport international Modibo Keïta-Sénou.

Dans un communiqué, la compagnie a indiqué que ces contraintes l’avaient conduite à réaménager certaines rotations et à présenter ses excuses à ses passagers, tout en affirmant mettre en œuvre les mesures nécessaires pour un retour progressif à la normale.

Ces perturbations s’inscrivent dans un contexte plus large de tensions sur l’approvisionnement en carburant aviation à Bamako. [Source Apanews]

CAN 2025 : Sénégal – Égypte, le choc des géants ce mercredi 14 janvier

À l’approche d’une demi-finale très attendue, le Sénégal et l’Égypte se retrouvent pour un nouveau choc au sommet de la CAN 2025. Ce mercredi 14 janvier, les deux géants du football africain s’affrontent à Tanger avec, en ligne de mire, une place en finale.

Cette affiche réveille une rivalité ancienne, nourrie par des confrontations décisives lors des dernières grandes compétitions continentales.

Entre revanche pour les Pharaons et confirmation pour les Lions, l’enjeu dépasse largement le simple cadre sportif. [Source Afrik.com]

La Somalie annule tous ses accords avec les Emirats arabes unis, sur fond de tensions liées à la reconnaissance par Israël du Somaliland

Les Emirats sont perçus par de nombreux experts comme étant derrière la reconnaissance par Israël de la république autoproclamée du Somaliland, territoire sur lequel Mogadiscio revendique sa souveraineté.

La Somalie a annoncé annuler, lundi 12 janvier, tous les accords conclus avec les Emirats arabes unis (EAU). Une décision qui survient deux semaines après la reconnaissance par Israël du Somaliland et après de récentes informations selon lesquelles les Emiratis auraient utilisé le territoire somalien pour aider un séparatiste yéménite à fuir son pays. [Source Le Monde Afrique]

Ouganda : Derniers meetings pour les candidats avant les élections générales du 15 janvier

En Ouganda, dernière semaine de campagne pour les candidats avant la présidentielle et les législatives prévues ce jeudi 15 janvier. La campagne s'achève ce mardi 13 au soir.

Le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 40 ans, affronte dans les urnes pour la deuxième fois consécutive l'ancien chanteur, devenu leader de l'opposition, Bobi Wine. Le chef de l'État ougandais était lundi dans le district de Kasese, dans l'extrême ouest du pays, pour l'un de ses derniers rassemblements.

Dans l'ouest de l'Ouganda, devant une foule de plusieurs milliers de personnes portant les couleurs jaunes du Mouvement national de résistance (NRM), le parti présidentiel, le chef de l'État ougandais Yoweri Museveni a défendu son bilan, notamment la stabilité politique retrouvée dans la pays, depuis sa prise de pouvoir en 1986, après des décennies de troubles politiques. [Source RFI]



Etats-Unis - Le Congrès passe au vote sur l'extension de l'Agoa

Ce texte vise à prolonger jusqu'en 2028 la Loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique (Agoa), dont les dispositions avaient pris fin le 30 septembre 2025.

Une étape importante pour l'Agoa se joue actuellement aux États-Unis. La Chambre des représentants a entamé, ce lundi 12 janvier, le vote sur le projet de loi H.R. 6500, l'Agoa Extension Act. Ce texte vise à prolonger jusqu'en 2028 la Loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique (Agoa), dont les dispositions avaient pris fin le 30 septembre 2025.

Pour Hery Lanto Rakotoarisoa, président du GEFP, « ce vote porte sur un renouvellement de trois ans. La procédure a été quelque peu accélérée, mais pour l'adoption du texte, il faut d'abord obtenir une majorité à la Chambre. Ensuite, le projet passera au Sénat ». [Source l’Express de Madagascar]

Burkina Faso: Le Gouvernement Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo II passe de 24 à 22 départements

Le nouveau gouvernement burkinabè, rendu public ce 12 janvier 2026, se caractérise par une réduction du nombre de portefeuilles ministériels, passant de 24 à 22 départements. Ce réaménagement s'inscrit dans une volonté affichée de rationalisation de l'action gouvernementale, avec à la clé des fusions de ministères, des départs et de nouvelles entrées au sein de l'Exécutif.

La principale innovation réside dans la fusion du ministère des Infrastructures et du Désenclavement avec celui de l'Habitat et de l'Urbanisme, donnant naissance au ministère de la Construction de la Patrie. Cette restructuration entraîne le départ de Luc Adama Sorgho, jusque-là ministre des Infrastructures, tandis que Mikailou Sidibé voit son portefeuille élargi. [Source Sidwaya]

Tunisie: Le président Saïed - La digitalisation des transactions contribue à réduire la corruption

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, 12 janvier courant, au palais de Carthage, la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi.

Selon un communiqué, la réunion a été l'occasion de débattre d'une série de questions liées aux équilibres financiers de l'Etat, dont notamment, la facturation électronique, une mesure qui vient d'être instituée par la loi de finances de 2026.

Dans ce contexte, le chef de l'Etat a fustigé l'absence de plateformes électroniques pour de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) et la non-digitalisation de plusieurs activités économiques, appelant à ce propos à un surcroît de souplesse et de flexibilité afin d'éviter d'éventuelles retombées négatives sur la conjoncture économique du pays. [Source Tunis Afrique Presse]













