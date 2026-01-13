Afrique: CAN 2025 - L'Egypte, forte de son vivier local, défie le Sénégal en demi-finale

Tanger — L'Egypte dispute, mercredi, une place en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 face au Sénégal, avec un effectif largement construit autour de son championnat national, véritable colonne vertébrale des Pharaons depuis le début du tournoi.

La rencontre est prévue à 17 heures GMT au stade Ibn-Battuta de Tanger.

La sélection égyptienne ne compte que six joueurs évoluant à l'étranger dans son effectif présent à la CAN 2025, contre une large majorité issue de la Premier League égyptienne.

Les expatriés se résument à Mohamed Salah (Liverpool), capitaine et principal atout offensif de l'équipe, Omar Marmoush (Manchester City, Angleterre), Mostafa Mohamed (FC Nantes, France), Hamdi Fathy (Al-Wakra, Qatar), Ibrahim Adel (Al-Jazira) et Rami Rabia (Al-Ain, Émirats arabes unis). Autour d'eux, l'ossature de l'équipe est fournie par les clubs locaux.

Al Ahly, club le plus titré du monde avec 45 titres nationaux et 12 Ligues des champions de la Confédération africaine de football (CAF), s'impose comme le principal pourvoyeur de la sélection avec huit joueurs dans l'effectif, confirmant son poids dans le football égyptien.

Zamalek, Pyramids FC, Al Masry, Zed FC et National Bank of Egypt complètent ce noyau domestique, rompu aux exigences des compétitions africaines.

Face au Sénégal, champion d'Afrique en 2022 et doté d'un effectif entièrement composé de joueurs expatriés, l'Egypte tentera de faire valoir sa cohésion collective et son expérience continentale pour décrocher une place en finale et poursuivre sa quête d'un huitième sacre continental.