Sénégal: Touba - Pose de la première pierre du centre d'hémodialyse de l'hôpital Ndamatou

Touba — L'association "Touba Ça Kanam" a procédé, lundi, à la pose de la première pierre d'un centre d'hémodialyse destiné à améliorer la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale à l'hôpital Ndamatou de Touba (centre).

Le centre d'hémodialyse disposera d'une capacité d'accueil de dix-sept lits, en plus de deux boxes d'isolement, a assuré Bou Sow, chef de projet au sein de cette association communautaire.

Il a précisé que leur structure œuvre à la livraison d'un bâtiment conforme aux standards internationaux, de concert avec la Direction des équipements et de la maintenance du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Le docteur Abdou Khadre Koné, néphrologue à l'hôpital Ndamatou, s'est félicité de cette initiative " venue à son heure" et qui contribuera " significativement à l'amélioration de la prise en charge des patients atteints d'insuffisance rénale".