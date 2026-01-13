Sénégal: Joal Fadiouth - Près de 500 personnes consultées et prises en charge lors d'une journée médicale

12 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Environs 500 personnes ont été consultées et prises en charge dimanche à Joal Fadiouth (Ouest), lors d'une journée de consultation médicale gratuite organisée par des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, membres du mouvement Ndef-Leng, une entité culturelle de la communauté sérère, a constaté l'APS.

"Ici, à Joal, nous avons recensé plus de 500 malades, à qui nous avons donné des médicaments", a dit Dr Maodo Marone, président de la commission santé du mouvement Ndef-Leng.

"Nous avons eu beaucoup de cas d'hypertension artérielle, qui étaient le plus souvent mal suivis ou même non suivis", a-t-il souligné.

Le médecin note aussi une "fréquence des cas de diabète et des infections uro-génitales".

"Chez les enfants, poursuit-il, nous avons diagnostiqué des cas d'infections pulmonaires, avec l'asthme, les bronchites et la sinusite".

M. Marone a souligné que certains patients seront mis sous traitement et d'autres feront l'objet d'un suivi régulier chez un spécialiste.

Joal-Fadiouth, marque la quatrième et dernière étape de la tournée médicale communautaire du mouvement dans plusieurs localités, après Ndiaganiao (ouest) Sikatroum (centre) et Diofior (centre).

"L'initiative vise à soulager les populations des zones enclavées, en leur offrant de soins gratuitement", a déclaré Moussa Thiam, le président du mouvement Ndef-Leng.

