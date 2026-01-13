Sénégal: Joal Fadiouth - Près de 500 personnes consultées et prises en charge lors d'une journée médicale

Environs 500 personnes ont été consultées et prises en charge dimanche à Joal Fadiouth (Ouest), lors d'une journée de consultation médicale gratuite organisée par des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, membres du mouvement Ndef-Leng, une entité culturelle de la communauté sérère, a constaté l'APS.

"Ici, à Joal, nous avons recensé plus de 500 malades, à qui nous avons donné des médicaments", a dit Dr Maodo Marone, président de la commission santé du mouvement Ndef-Leng.

"Nous avons eu beaucoup de cas d'hypertension artérielle, qui étaient le plus souvent mal suivis ou même non suivis", a-t-il souligné.

Le médecin note aussi une "fréquence des cas de diabète et des infections uro-génitales".

"Chez les enfants, poursuit-il, nous avons diagnostiqué des cas d'infections pulmonaires, avec l'asthme, les bronchites et la sinusite".

M. Marone a souligné que certains patients seront mis sous traitement et d'autres feront l'objet d'un suivi régulier chez un spécialiste.

Joal-Fadiouth, marque la quatrième et dernière étape de la tournée médicale communautaire du mouvement dans plusieurs localités, après Ndiaganiao (ouest) Sikatroum (centre) et Diofior (centre).

"L'initiative vise à soulager les populations des zones enclavées, en leur offrant de soins gratuitement", a déclaré Moussa Thiam, le président du mouvement Ndef-Leng.