Cote d'Ivoire: TIC - Le Gotic renouvelle ses instances et réaffirme son engagement à défendre les intérêts du secteur

Le Groupement des opérateurs du secteur des technologies de l'information et de la communication de Côte d'Ivoire (Gotic) a franchi une nouvelle étape de sa vie institutionnelle en renouvelant ses instances dirigeantes, tout en réaffirmant sa détermination à défendre avec vigueur les intérêts de ses membres.

Cette ambition a été clairement affichée à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue le 10 janvier 2025, au siège du Gotic, à Angré Djorobité, dans un contexte de profonde transformation digitale de l'économie ivoirienne.

Réunis pour cet exercice statutaire majeur, les membres de la faîtière du numérique ont, au terme des travaux, accordé leur confiance à la liste conduite par Laurent Gnon, reconduite à la tête de l'organisation pour un nouveau mandat de cinq ans (2025-2030). Un choix qui traduit la volonté de poursuivre les chantiers engagés et de consolider les acquis dans un secteur en pleine mutation.

L'Assemblée s'est déroulée dans le strict respect des statuts et règlements intérieurs du Gotic, témoignant de la maturité institutionnelle de l'organisation et de l'attachement de ses membres aux principes de bonne gouvernance, de transparence et de continuité stratégique. Une démarche saluée comme un gage de crédibilité, à l'heure où le numérique s'impose comme un levier essentiel de croissance et de compétitivité.

La nouvelle mandature entend renforcer le positionnement du Gotic en tant qu'interlocuteur privilégié de l'État, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de l'ensemble de l'écosystème numérique national. Il s'agira notamment de structurer davantage le secteur, de défendre les intérêts des entreprises membres, de promouvoir un environnement favorable à l'innovation et à l'investissement, tout en contribuant à la souveraineté numérique et à la mise en œuvre des politiques publiques de digitalisation.

À l'issue des travaux, le président réélu, Laurent Gnon, a exprimé sa profonde gratitude aux membres pour la confiance renouvelée. Il a réaffirmé sa détermination à assumer pleinement les responsabilités qui lui ont été confiées et à traduire, avec rigueur, responsabilité et esprit de concertation, les engagements pris, afin de renforcer durablement le Gotic en tant que faîtière patronale de référence du secteur numérique en Côte d'Ivoire.