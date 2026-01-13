Afrique: Business et négociations - Un certificat pour répondre aux défis des marchés mondiaux

Récemment officialisé, le partenariat stratégique entre NEOMA Business School, grande école française de management et WOLE Institute, centre de formation professionnelle panafricain, s'inscrit dans un contexte de transformation des pratiques commerciales et managériales sur le continent africain.

Cette collaboration se concrétise par le lancement du Certificat Exécutive « Business Development et Négociations Stratégiques », un programme destiné aux cadres, dirigeants et entrepreneurs africains évoluant dans des environnements économiques de plus en plus complexes et internationalisés.

Présenté comme une formation équivalente à un niveau Master, ce certificat vise à accompagner les professionnels africains dans l'acquisition de compétences avancées en négociation et en développement des affaires, en tenant compte des réalités interculturelles, géopolitiques et stratégiques propres aux marchés internationaux.

Il répond notamment à la montée en puissance des organisations africaines dans les chaînes de valeur mondiales et à la nécessité pour leurs dirigeants de mieux maîtriser les leviers d'influence et de performance commerciale.

Prévu pour démarrer en avril 2026, le programme s'étendra sur douze semaines en format e-learning. Il couvrira plusieurs champs jugés déterminants pour les leaders contemporains, notamment le développement commercial international, la gestion de transactions complexes, le lobbying et la compréhension des enjeux géopolitiques.

À ce parcours à distance s'ajoutera un Sales Bootcamp intensif organisé en présentiel à Paris en juin 2026, offrant aux participants une immersion dans un cadre professionnel international et un approfondissement des techniques de négociation, d'influence et de gestion de situations sensibles.

Cette initiative s'appuie sur la complémentarité entre une institution académique française reconnue pour son Exécutive Education, régulièrement distinguée par le Financial Times, et un acteur de la formation professionnelle solidement implanté en Afrique francophone, disposant d'une connaissance des réalités économiques locales. L'objectif affiché est de proposer une offre de formation adaptée aux défis actuels des décideurs africains, tout en maintenant un haut niveau d'exigence académique.

« Nous sommes ravis de renforcer notre présence sur le continent africain grâce à ce partenariat avec WOLE Institute. Ce certificat illustre notre ambition commune qui est d'offrir des programmes de haut niveau capables de répondre aux enjeux économiques, commerciaux et géopolitiques auxquels les organisations africaines font face », explique Stéphane Dubreuille, directeur de l'Exécutive Education.

Basé à Abidjan et connecté à plusieurs pays d'Afrique francophone, l'institut partenaire voit dans cette collaboration une étape structurante de son développement. « Ce partenariat avec NEOMA marque un tournant pour WOLE Institute. Il permet aux professionnels africains de se former aux meilleures pratiques internationales, tout en intégrant des clés de lecture adaptées à leurs réalités.

Dans une vision de toujours contribuer à l'émergence de leaders capables de négocier, de créer de la valeur et d'influencer les grandes dynamiques commerciales du continent », souligne Sefora Kodjo, directrice générale du SEPHIS Group.

L'institut de formation accompagne chaque année des professionnels engagés dans leur progression de carrière, en mettant l'accent sur le leadership, le management, l'entrepreneuriat et l'innovation, tout en restant en prise avec les réalités économiques africaines.

À travers ce certificat exécutif, le partenariat entend ainsi répondre à un besoin croissant de compétences stratégiques chez les décideurs du continent, dans un contexte de compétitivité internationale accrue.