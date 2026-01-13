Cote d'Ivoire: Adjamé 220 - Yao Jules, nouveau président du syndic de Sicogi Adjamé Nord et Sud 1re partie

Yao Jules, journaliste de profession, est le nouveau président du syndic de la Sicogi Nord et Sud 1ᣴe partie, d'Adjamé 220 logements.

Porté à la tête dudit syndic le 25 juillet 2025 pour un mandat de cinq ans, il a été investi le dimanche 11 janvier 2026, en présence de la coordination des syndics du 220 logements ainsi que de plusieurs présidents de syndicats de propriétaires d'immeubles, de maisons basses et de copropriétaires.

La restauration du patrimoine légué par leurs parents, la sécurisation du lotissement, propriété absolue, constituent les principaux axes du programme du nouveau président. Cette sécurisation consistera notamment en la reprise en main des parties communes annexées par des installations anarchiques, ainsi qu'au revêtement des façades des bâtisses.

« Nous avons adressé des courriers dans ce sens à l'Anaged, que nous tenons à remercier, laquelle a fait un pas en procédant à la peinture de certains bâtiments, dont l'immeuble Le Flamboyant. Toutefois, il existe cinq entités ici et l'ensemble du quartier, tout le lotissement a besoin d'une nouvelle mise en peinture », a indiqué Yao Jules, qui dit solliciter la collaboration continue de l'Anaged.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, les fondements de la coopérativité ont été sérieusement mis à mal par une certaine latence dans le fonctionnement des différents syndicats de copropriétaires.

Le bureau du conseil syndical mis en place par le nouveau président est composé d'une vingtaine de membres issus des cinq entités de la copropriété.

Il convient de noter que le syndic compte au total 240 appartements.