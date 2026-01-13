Cote d'Ivoire: Adjamé 220 - Yao Jules, nouveau président du syndic de Sicogi Adjamé Nord et Sud 1re partie

12 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Yao Jules, journaliste de profession, est le nouveau président du syndic de la Sicogi Nord et Sud 1ᣴe partie, d'Adjamé 220 logements.

Porté à la tête dudit syndic le 25 juillet 2025 pour un mandat de cinq ans, il a été investi le dimanche 11 janvier 2026, en présence de la coordination des syndics du 220 logements ainsi que de plusieurs présidents de syndicats de propriétaires d'immeubles, de maisons basses et de copropriétaires.

La restauration du patrimoine légué par leurs parents, la sécurisation du lotissement, propriété absolue, constituent les principaux axes du programme du nouveau président. Cette sécurisation consistera notamment en la reprise en main des parties communes annexées par des installations anarchiques, ainsi qu'au revêtement des façades des bâtisses.

« Nous avons adressé des courriers dans ce sens à l'Anaged, que nous tenons à remercier, laquelle a fait un pas en procédant à la peinture de certains bâtiments, dont l'immeuble Le Flamboyant. Toutefois, il existe cinq entités ici et l'ensemble du quartier, tout le lotissement a besoin d'une nouvelle mise en peinture », a indiqué Yao Jules, qui dit solliciter la collaboration continue de l'Anaged.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, les fondements de la coopérativité ont été sérieusement mis à mal par une certaine latence dans le fonctionnement des différents syndicats de copropriétaires.

Le bureau du conseil syndical mis en place par le nouveau président est composé d'une vingtaine de membres issus des cinq entités de la copropriété.

Il convient de noter que le syndic compte au total 240 appartements.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.