Afrique de l'Est: Fièvre de la Vallée du Rift - Tous les foyers éteints à Saint-Louis (DRS)

Saint-Louis — Tous les foyers de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) ont été éteints dans la région de Saint-Louis (nord), a affirme, lundi, la directrice régionale de la santé, Dr Seynabou Ndiaye.

Déclarée le 21 septembre dernier à Saint-Louis, l'épidémie s'est ensuite propagée à presque toutes les régions du pays.

Au total, 5 196 échantillons ont été analysés, permettant de confirmer 360 cas de FVR dans la région. Parmi ces patients, 339 ont été guéris et 21 décès ont été enregistrés, a précisé Dr Ndiaye lors d'un point sur l'évolution de l'épidémie.

Les districts sanitaires les plus touchés sont Richard-Toll (134 cas), Saint-Louis (84), Podor (70), Dagana (58) et Pété (14), selon les données de la Direction régionale de la santé.

Les jeunes de sexe masculin constituent la tranche de population la plus affectée, a expliqué l'autorité sanitaire, parlant de 931 avortements au niveau du cheptel.

Elle signale que 13 461 animaux ont été vaccinés, en plus d'opérations de lutte antivectorielle et de la distribution de 68 200 moustiquaires dans le cadre de la riposte contre cette zoonose, une maladie infectieuse se transmettant de l'animal à l'homme.