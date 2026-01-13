Afrique: Dernier carré de la CAN - Cinq ballons d'or africains

La Coupe d'Afrique des nations (Maroc-2025) est exceptionnelle à tous les niveaux. Si le quatuor de rêve Maroc-Sénégal-Nigeria-Égypte n'est plus qu'à deux marches du sommet, ces demi-finales se distinguent surtout par une concentration rare de talents, avec cinq Ballons d'Or africains réunis sur la même scène.

Il s'agit de Achraf Hakimi, Ademola Lookman, Victor Osimhen, Sadio Mané et Mohamed Salah. A eux cinq, ces joueurs se sont partagés les sept derniers Ballons d'Or africains, puisque Sadio Mané et Mohamed Salah ont chacun été sacrés à deux reprises, confirmant ainsi le caractère historique et prestigieux de ce dernier carré.

119 buts: Record offensif déjà atteint !

La CAN-2025 marque également l'histoire par sa prolificité offensive exceptionnelle, ayant déjà atteint la barre record de 119 buts, égalant le record détenu par la précédente édition en Côte d'Ivoire.

Cette avalanche de buts illustre le niveau technique élevé du tournoi, l'audace tactique des sélections et la qualité des attaquants présents.

Quatre demi-finalistes déjà couronnés

Les quatre demi-finalistes de la CAN-2025 représentent l'élite historique du football africain. Chacune de ces équipes a déjà inscrit son nom au palmarès de la compétition, avec des victoires marquantes et des générations de joueurs légendaires.

Ensemble, ces quatre nations incarnent à la fois l'histoire et l'avenir du football africain, faisant de la CAN-2025 une édition particulièrement prestigieuse et relevée.

Salah et Osimhen... Deux chefs d'orchestre

Mohamed Salah, leader technique de l'Egypte, continue de briller avec sa sélection. Contre la Côte d'Ivoire, il a été décisif dans le jeu et a inscrit le troisième but des Pharaons, portant son total personnel à quatre réalisations dans la compétition.

Même constat pour Victor Osimhen, qui a dominé le jeu face à l'Algérie et s'est imposé comme l'homme fort du Nigeria. L'ancien Napolitain a ouvert le score d'une tête magistrale et a ensuite parfaitement servi Akor Adams, qui a conclu pour breaker le match, démontrant toute sa qualité et sa complicité offensive avec ses coéquipiers.