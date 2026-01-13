Sénégal: Concours général - La tutelle veut repositionner Ziguinchor parmi les pôles d'excellence

Ziguinchor — Une mission de vulgarisation et de sensibilisation sur le Concours général s'est tenue, lundi, à Ziguinchor (sud), à l'initiative de la direction de l'enseignement moyen secondaire général, en vue de renforcer le taux de participation et de réussite des élèves de l'Inspection d'académie aux différentes compétitions d'excellence scolaire.

"Nous sommes ici dans le cadre d'une mission de sensibilisation sur le Concours général, qui constitue l'aboutissement d'un long processus éducatif allant du préscolaire jusqu'au secondaire général", a déclaré Awa Gayel Sall Mbaye, chargée du partenariat à la direction de l'enseignement moyen secondaire général, relevant du ministère de l'Education nationale.

Elle a indiqué que cette initiative vise particulièrement à " booster la participation des élèves de Ziguinchor aux concours phares du ministère, notamment, le Concours général, les Olympiades et les compétitions de mathématiques et de sciences".

Selon Mme Mbaye, bien que la région soit déjà présente dans plusieurs concours nationaux, "il est nécessaire d'améliorer davantage le niveau d'engagement et de performance afin de hisser l'académie de Ziguinchor à la place qui lui revient dans le cadre de l'excellence scolaire ".

La rencontre, organisée avec l'appui du gouverneur de région et de l'Inspecteur d'académie de Ziguinchor, a réuni un large éventail d'acteurs du système éducatif, des autorités administratives, territoriales, académiques, ainsi que des chefs d'établissement et enseignants.

"Cette diversité de profils et cette interdisciplinarité ont permis d'atteindre l'objectif majeur de la mission, qui est de toucher l'ensemble de la communauté éducative, y compris dans les zones les plus reculées ", a-t-elle souligné.

Les échanges ont principalement porté sur le plaidoyer, la sensibilisation et l'accès à l'information, des facteurs jugés déterminants dans la faible participation de certains élèves.

"Par manque d'informations sur les modalités, les périodes de candidature et le déroulement du Concours général, beaucoup d'élèves et d'enseignants ne s'y engagent pas suffisamment ", a expliqué Mme Mbaye.

La mission a également permis de détailler le processus du Concours général, notamment les phases pédagogique et cérémonielle, ainsi que les axes stratégiques liés à la formation et à l'encadrement des enseignants et des élèves.

"Sans encadrement ni accompagnement adéquats, il est difficile d'atteindre les performances attendues en matière de résultats scolaires", a-t-elle insisté.

Les responsables ont enfin lancé un appel à l'ensemble des acteurs éducatifs de la région de Ziguinchor afin de mieux préparer les élèves, en particulier dans les disciplines scientifiques, mathématiques et numériques, considérées comme essentielles pour le développement du capital humain et l'émergence du Sénégal.