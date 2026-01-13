Cote d'Ivoire: Fédération ivoirienne de taekwondo - Des manquements dans la gestion dénoncés par les commissaires aux comptes

La dernière assemblée générale continue de susciter la polémique au sein de la grande famille du taekwondo.

Quelques jours après la dernière assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) qui a eu lieu, le 28 décembre, les langues se délient. Et non des moindres, puisqu'il s'agit des commissaires aux comptes. Me Boti Bi Irié et Me Nandoh Ernest ont rompu le silence, samedi dernier, pour dire leur part de vérité à la suite de la polémique de leur non-participation à cette Ago du 28 décembre dernier.

Au cours d'une rencontre avec les clubs et les maîtres de salle, samedi dernier, au Palais des Sports, ils ont décrié la mauvaise gestion de la fédération. Pour Me Boti Bi, la Fitkd est mal gérée depuis 2022. « Plus de 90 millions 020 mille n'ont pas été justifiés par l'actuel bureau exécutif », a-t-il fait savoir.

Une somme qui serait montée à plus de 98 millions 949 mille en 2023. « Nous avons relevé des sorties pour lesquelles il n'y avait pas de justificatifs pour l'exercice 2024. Le 31 décembre de cette même année, nous avons fait une descente inopinée au siège de la Fitkd. Nous avons trouvé en espèces plus de 13 millions 090 mille francs. Et une autre somme de plus de 9 millions 324 mille francs destinée à une tranche de l'assurance qui n'était pas versée à la maison d'assurance », a fait savoir Me Boti Bi.

Face à tous ces manquements, l'Ag de 2024 ne s'est pas tenue. Selon les commissaires aux comptes, cette mauvaise gestion s'est poursuivie l'année dernière où la comptable a reconnu ne pas pouvoir justifier 54 millions de francs Cfa sortis des caisses de la fédération.

« Jusqu'au 31 décembre 2025, nous n'avons pas reçu de documents bancaires. Donc à ce jour, seul le trésorier général peut communiquer des informations sur la période allant du 1er janvier 2025 au 9 janvier 2026. En conclusion, il y a une opacité totale de la trésorerie de la Fitkd en 2025 et sur la période allant du 1er au 9 janvier 2026 », ont conclu les commissaires aux comptes qui ont appris qu'ils ont été révoqués à l'Ago du 28 décembre dernier.

Face à cette situation, Me Boti Bi Irié et Me Nandoh Ernest restent fermes. « Nous n'avons reçu aucune notification officielle portant révocation du commissariat aux comptes. Au regard de tous ces manquements, les commissaires aux comptes estiment qu'ils demeurent à leur poste jusqu'à la fin du mandat du président de la Fitkd, au mois d'octobre prochain.