Afrique: CAN 2025 - La FSF exhorte les supporters des Lions au respect des règles de sécurité

La Fédération sénégalaise de football (FSF) exhorte les supporters des Lions du Sénégal au respect des règles de sécurité à l'intérieur comme dans les alentours des stades abritant les matchs de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

Elle leur rappelle en même temps que l'usage des fumigènes, des pointeurs lasers et de tout objet dangereux est interdit dans les stades.

"L'introduction et l'usage de fumigènes, de pointeurs lasers ou de tout autre objet susceptible de présenter un danger sont strictement proscrits à l'intérieur des stades et dans leurs abords immédiats", affirme la FSF dans un communiqué.

L'usage de ces objets "compromet gravement la sécurité des joueurs, des officiels et du public", ajoute la Fédération sénégalaise de football.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Faire usage de fumigènes, de pointeurs lasers ou de tout autre objet dangereux porte atteinte à l'image du football sénégalais, selon la FSF.

Elle rappelle qu'en raison des "incidents survenus lors des rencontres Bénin-Sénégal et Mali-Sénégal, l'équipe nationale [sénégalaise] s'est déjà exposée à de lourdes sanctions disciplinaires de la part de la CAF", la Confédération africaine de football.

La FSF invite les supporters des Lions à faire preuve de "responsabilité" et de "patriotisme", afin que la CAN 2025 "demeure une véritable fête du football africain, du fair-play et de la sécurité".

Elle demande au public de "soutenir les Lions avec ferveur", tout en observant "une discipline irréprochable".

Le Sénégal va rencontrer l'Égypte pour les demi-finales de la CAN, mercredi à 17 h 00 GMT, à Tanger.