Sénégal: BRVM - Début de semaine haussier pour les principaux indices.

Contrairement à la séance de cotation du vendredi 9 janvier 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) marquée par des baisses des principaux indices, le début de semaine a été plutôt haussier pour ces derniers.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 12 janvier 2025, l'indice BRVM Composite est ainsi en hausse de 0,74% à 344,48 points contre 341,95 points la veille. L'indice BRVM 30 enregistre aussi une progression de 0,67% à 165,04 points contre 163,94 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a gagné 0,70% à 143 ;03 points contre 142,04 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Principal enregistre une forte hausse de 1,32% à 219,84points contre 216,97 points la veille.

Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,74% à 132,65 points contre 131,68 points la veille.

La valeur totale de ces transactions s'est fortement repliée, passant de 3, 587 milliards FCFA la veille à 441,437 millions FCFA ce lundi 12 janvier 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 97,489 milliards, en passant de 13 184,345 milliards FCFA la veille à 13 281,834 milliards FCFA ce lundi 12 janvier 2026.

Quant à celle du marché des obligations, elle connait une baisse de 65,762 milliards, à 11 368,373 milliards FCFA contre 11 434,135 milliards FCFA le vendredi 9 janvier 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres UNILEVER Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 37 625 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 2 625 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 1 200 FCFA), EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,08% à 1 135 FCFA), et Solibra Côte d'Ivoire (plus 6,70% à 29 450 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 3,92% à 3 555 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 3,57% à 7 320 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 2,55% à 10 700 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 1,90% à 1 030 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 1,29% à 1 525 FCFA).