Soudan: Les Forces Armées continuent de viser les rassemblements et les mouvements de milice terroriste

13 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Les Forces Armées ont dit dans une circulaire de presse publié Lundi qu'elles continuent de cibler les rassemblements et les mouvements de la milice terroriste Al Daglo au Kordofan, au Darfour et au Nil Bleu.

Elles ont ajouté que les opérations menées au cours des dernières 72 heures ont abouti aux résultats suivants :

▪︎ Le Secteur de Kordofan : la destruction de (56) véhicules militaires, la tuerie et la blessure des centaines de miliciens terroristes.

▪︎ Le Secteur de Darfour : la destruction de (47) véhicules militaires, la tuerie et la blessure des autres éléments de l'ennemi.

▪︎ Le Secteur du Nil Bleu : la destruction de (4) véhicules militaires, le meurtre et la blessure de dizaines de rebelles".

Les Forces Armées ont révélé la destruction d'un certain nombre de stocks de carburant et de munitions dans différents endroits.

La circulaire a confirmé que les Forces Armes continuent élargir les cercles de sécurité autour des villes et des sites, et poursuivent avec détermination l'expulsion de la milice terroriste et la purification du pays de sa souillure.

Lire l'article original sur SNA.

