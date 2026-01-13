Malawi: Avertissement de l'évêque de Dedza sur les jeunes et les jeux d'argent comme source de survie

Dedza — Le secteur des jeux d'argent est de plus en plus considéré par les jeunes comme un moyen de survie, en particulier dans les contextes économiques les plus difficiles. « De nombreux jeunes se tournent vers le monde des paris dans l'espoir de gagner leur vie, surtout dans des moments comme ceux-ci où le chômage est élevé et où certains n'ont pas de source de revenus fiable autre que le soutien de leurs parents ».

C'est ce qu'a déclaré l'évêque de Dedza, Pierre Adrian Chifukwa, lors de la messe de clôture de l'Assemblée générale annuelle nationale des jeunes travailleurs chrétiens (YCW), célébrée en présence d'environ 300 participants au St Joseph's Teachers Training College du diocèse.

Deuxièmement, selon l'évêque, l'augmentation du chômage chez les jeunes et la hausse du coût de la vie poussent les jeunes dans le cercle vicieux des paris, une pratique qui les expose à des risques sociaux, moraux et économiques et qui alimente souvent des tendances et des comportements néfastes pouvant avoir un impact négatif sur leur vie et leurs valeurs.

« L'obsession de toujours vouloir avoir de l'argent à disposition pour jouer, poussée par l'espoir de gagner davantage, conduit à des comportements criminels et nuisibles tels que le vol, le suicide, le manque de dialogue », a déclaré Chifukwa, encourageant les jeunes à rechercher des moyens honnêtes et dignes de subvenir à leurs besoins.

« Chaque fois que les jeunes sont confrontés à de graves préoccupations, il est important qu'ils partagent leurs difficultés avec les autres », a-t-il ajouté. « Lorsque les problèmes sont partagés, on se rend compte que chaque défi peut être relevé d'une manière ou d'une autre. »

Mgr Chifukwa a déclaré que l'Église catholique considérait le mouvement des YCW comme un moyen essentiel pour atteindre les jeunes. « Nous considérons les Jeunes Travailleurs Catholiques comme des instruments utiles pour atteindre leurs pairs. Ce sont des missionnaires pour leurs pairs, qui contribuent à faire connaître et comprendre Jésus d'une manière qui trouve un écho auprès des jeunes ».

Pour souligner davantage l'importance des réunions périodiques, telles que les assemblées générales annuelles, l'aumônier national des jeunes, le père Patrick Kamba, a affirmé leur rôle fondamental dans l'identification et la résolution des défis auxquels sont confrontés les jeunes. « Ces réunions leur permettent d'échanger des idées et des initiatives fructueuses qui peuvent être mises en œuvre dans leurs communautés respectives ».