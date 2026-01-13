Afrique de l'Ouest: La présidente de la HACA en mission d'observation électorale au Bénin

12 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

La présidente de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA), Mme Latifa Akharbach, a pris part, du 8 au 12 janvier au Bénin, à une mission d'observation électorale consacrée à la couverture médiatique des élections législatives et communales dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest.

Cette mission a porté notamment sur les dispositifs mis en place pour garantir un accès équitable des partis politiques béninois aux médias publics et privés.

Aux côtés des présidents des instances de régulation de Côte d'Ivoire, qui assure actuellement la présidence en exercice du Réseau des Instances africaines de régulation de la communication (RIARC), du Sénégal, du Togo, de la République centrafricaine et du Burundi, la délégation marocaine, comprenant également M. Talal Salahdine, manager des Affaires africaines de la HACA, a participé à de nombreuses visites de terrain et réunions organisées par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAAC) du Bénin.

Dans ce cadre, la délégation du RIARC a tenu des échanges avec M. Sacca Lafia, président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), ainsi qu'avec M. Yvon Détchénou, ministre de la Justice, garde des Sceaux et responsable de la coordination institutionnelle entre le gouvernement et les institutions constitutionnelles indépendantes. La mission a également rencontré le président et les membres du Collège des conseillers de la HAAC autour des enjeux liés à l'intégrité de la campagne médiatique, à la garantie du pluralisme des expressions politiques, ainsi qu'à la prise en compte de la diversité territoriale et linguistique.

Les échanges ont porté sur l'ensemble des dispositions adoptées par le régulateur béninois concernant les modalités de production, de programmation et de diffusion des informations et contenus audiovisuels relatifs à la campagne électorale dans les médias publics et privés. Au siège de la Société de radiodiffusion et télévision du Bénin (SRTB), la délégation du RIARC a rencontré notamment la directrice générale, Angela Rabatel, ainsi que les responsables de la radio et de la télévision publiques.

Les discussions ont porté sur la mise en œuvre concrète des décisions du régulateur relatives à l'équilibre, à la transparence et à l'équité de la couverture médiatique des débats électoraux et des activités des différents partis politiques. Le jour du scrutin, la délégation des régulateurs a effectué des visites dans plusieurs bureaux de vote. L'organisation de missions d'observation électorale centrées sur la couverture médiatique des élections s'inscrit dans les bonnes pratiques développées par le RIARC. Elle vise à renforcer l'intégrité des processus électoraux et à contribuer à l'approfondissement démocratique dans les pays du continent africain.

