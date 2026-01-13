Au troisième trimestre 2025, le nombre d'employés salariés dans le secteur moderne hors administration publique est évalué à 337 415 contre 331 144 un an plus tôt, soit une progression de 1,9%. L'information est contenue dans l'enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (Eerh) de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Cette hausse est consécutive au renforcement des effectifs dans les secteurs de l'industrie (+9,3%), du commerce (+0,6%) et des services (+0,3%).

Toutefois, elle a été atténuée par la baisse des effectifs dans le secteur de construction (-10,5%). L'augmentation des effectifs dans le secteur de l'industrie est imputable au relèvement du nombre d'employés dans les activités extractives (+10,1%), de fabrication (+9,7%), de production et de distribution d'électricité et de gaz (+3,4%).

L'accroissement du nombre d'employés dans les services (+0,3%) est principalement lié à celui des effectifs dans les sous-secteurs de l'enseignement (+11,9%), des activités immobilières (+4,9%), spécialisées, scientifiques et techniques (+2,7%), pour la santé humaine et l'action sociale (+2,6%).

L'Ansd précise que l'analyse de la répartition du nombre d'employés dans le secteur moderne hors administration publique, selon le statut, révèle une prédominance des permanents (76,6%) au troisième trimestre 2025.

Par ailleurs, suivant le secteur d'activité (cf. tableau 2), il est noté une prédominance de l'emploi permanent dans la quasi-totalité des branches d'activités. Toutefois, il convient de noter le recours assez important aux saisonniers dans les sous-secteurs des services de soutien et de bureau (44,2%), de l'enseignement (42,0%), des industries extractives (41,8%) et de la construction (34,7%).

La répartition du nombre d'employés permanents, dans le secteur moderne hors administration publique, suivant la catégorie socioprofessionnelle, met en exergue une prédominance des ouvriers (47,8%) au troisième trimestre 2025. Ils sont suivis des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés qui représentent 37,8% des permanents. Les techniciens supérieurs et les cadres supérieurs sont les moins représentés avec des proportions respectives de 7,1% et de 7,3%.

L'analyse suivant le secteur d'activités montre également une prépondérance des ouvriers dans tous les sous-secteurs de l'industrie hormis ceux de l' « électricité et gaz » et de l' "eau assainissement et traitement des déchets et dépollution», où il est noté une forte présence des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés avec des proportions respectives de 64,6% et 48,2%.