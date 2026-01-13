Madagascar: Pisciculture - Un objectif de 50 000 tonnes de production annuelle

Chant Kit Waye Jaco continue son périple dans la région Atsinanana. Samedi dernier, le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue était du côté du lac Rasoabe pour une visite qui s'inscrit dans le cadre des actions pour le développement de l'économie bleue dans cette région Est du pays.

Une visite de travail qui a eu son pesant d'or dans le développement de la pisciculture, puisqu'elle a marqué le lancement officiel des opérations de rempoissonnement pour l'année 2026.

Partenariat public-privé

Le ministre Chan Kit Waye Jaco a, en effet, procédé au rempoissonnement symbolique de 5 000 alevins de tilapia dans le lac Rasoabe. Une action sous le signe du partenariat public-privé, puisqu'elle a été réalisée en collaboration avec la société Tsara Tilapia.

Spécialisée dans la pisciculture, cette société est actuellement engagée dans la phase finale d'évaluation précédant l'octroi d'une autorisation définitive d'exploitation pour l'élevage de tilapia en cages flottantes.

Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le ministre n'a pas manqué de souligner que le projet de développement de la pisciculture s'inscrit pleinement dans la vision de l'État dont l'objectif est de promouvoir une pisciculture structurée et à grande échelle, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et au développement local. L'idée étant de procéder à une approche reposant sur un partenariat solide entre l'État et un opérateur privé, capable d'investir durablement au bénéfice des communautés locales.

Alternatives économiques viables

Il s'agit d'un modèle qui placera la pisciculture parmi les secteurs porteurs pour le développement socio-économique. Il ambitionne notamment de générer des emplois, en assurant un encadrement technique de proximité et un approvisionnement régulier en intrants, tout en garantissant des débouchés commerciaux pour les producteurs.

Une manière, en somme, de poser les bases d'une aquaculture villageoise durable. À travers ce projet de développement de la pisciculture, le ministère de la Pêche et de l'Economie bleue se fixe également comme objectif de réduire la pression exercée sur la pêche, en offrant des alternatives économiques viables aux activités de pêche traditionnelles.

À terme, l'objectif est d'atteindre une production nationale de 50 000 tonnes de poissons en pisciculture, grâce à cette restructuration stratégique du secteur. Avec ce que cela suppose d'avantages et de gains pour les pêcheurs et les paysans, qui auront beaucoup plus d'opportunités d'accéder à une source de revenus stable et pérenne.