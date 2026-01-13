Madagascar: SPIRFAN - La deuxième ferme de production de spiruline de Madagascar à Antsirabe

La production de spiruline est un moyen efficace de lutter contre la malnutrition infantile. L'association Esperanza Joie des Enfants le démontre sur le terrain à travers sa ferme de production de spiruline installée à Antsirabe depuis 2015.

Andry Nirina Razafindraparany peut en être fier. Il a le privilège de diriger, en tant que directeur, la 2e plus grande ferme de production de spiruline à Madagascar. Dénommée SPIRFAN, ou Spiruline Fanantenana, synonyme d'espérance, qui est aussi le nom que porte l'association Esperanza Joie des Enfants, cette unité, sise à Vohijanahary, en périphérie de la ville d'Antsirabe, est en effet le deuxième site de production de spiruline à Madagascar, en termes de superficie, après la SPIRMEN dans le Menabe.

Partenaires

« Grâce au soutien des partenaires, on a fait preuve de célérité dans le développement de la ferme », reconnaît Andry Nirina Razafindraprany. Parmi les partenaires de l'association Esperanza, on peut citer, entre autres, la Fondation de France et la Fondation d'Arfeuille, Lions Club International (Rueil-Malmaison), Lafarge-Holcim Madagascar, le Groupe EDF, le Mouvement international d'aide à l'enfance, Antenna France, mais aussi STAR Madagascar, dont l'apport, en tant que mécène, n'est pas négligeable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La décision de production locale de spiruline a été prise en 2013 pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants. Le chantier a débuté en 2014 avec les six premiers bassins, qui ont donné les premières productions en octobre de la même année.

Depuis, le chantier a connu un agrandissement progressif entre 2015 et 2022, avant la célébration, en 2024, du 10e anniversaire de la ferme, au cours d'une cérémonie qui avait réuni les partenaires et différentes associations. Aujourd'hui, SPIRFAN compte 22 bassins d'une superficie totale de 1 320 m², le plaçant au deuxième rang des sites de production de spiruline de Madagascar.

Autonomie énergétique

SPIRFAN est également un exemple d'autonomie énergétique avec ses panneaux solaires, installés avec la collaboration d'EDF. La capacité de production actuelle de la ferme est de 150 à 180 kg par mois. « Notre objectif est de produire 2 000 kilos de spiruline par mois », précise le directeur du site. Un objectif qui sera atteint d'ici peu, puisqu'en 2025, SPIRFAN a produit 1 920 kg de cette micro-algue très riche en nutriments.

La spiruline contient en effet des protéines jusqu'à ~65-70 % de son poids sec, des vitamines et des minéraux, du fer et des acides aminés essentiels, ainsi que de la phycocyanine, un pigment aux propriétés antioxydantes. Un complément nutritionnel destiné à combattre la malnutrition chez les enfants pensionnaires de l'association Esperanza Joie des Enfants.

70% de la production sont en effet destinés aux centres de nutrition de l'association, qui dispose actuellement de 12 cantines scolaires. 30% de la production sont vendus sur le marché pour assurer le fonctionnement de la ferme. Un exemple de réussite socioéconomique basée sur la bienfaisance.